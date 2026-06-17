Amplio despliegue policial en Santiago: Ministro de Seguridad lidera operativo de copamiento en el Eje Alameda

17 jun. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo de copamiento policial se desarrolla durante la jornada de este miércoles en distintos puntos de Santiago, especialmente en el eje Alameda, como parte de una estrategia nacional de reforzamiento de la seguridad encabezada por el Ministerio de Seguridad Pública y Carabineros de Chile.

El operativo se desarrolló en gran parte de la Línea 1 del Metro de Santiago, abarcando estaciones como Baquedano, Universidad Católica, Universidad de Chile y República y contando con la presencia de autoridades, entre ellas el Ministro de Seguridad Pública Martín Arrau.

La intervención incluye controles preventivos, fiscalizaciones y patrullajes en sectores de alta afluencia de público, con el objetivo de reforzar la seguridad en espacios donde diariamente transitan miles de personas.

Operativos en diferentes puntos de Santiago

En convesación con Meganoticias, la capitán García, de Carabineros, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para enfrentar los delitos que afectan a la ciudadanía.

"Se trata de una serie de operativos en distintos puntos de la Región Metropolitana para prevenir delitos que están ocurriendo en la vía pública y en lugares donde existe mayor aglomeración de personas", señaló.

Por otra parte, agregó que los procedimientos se ejecutan en distintos momentos del día para aumentar su efectividad. "Estos operativos se realizan en la mañana, en la tarde y en horarios punta, utilizando diferentes estrategias policiales según las características de cada sector", sostuvo.

Ministro destaca presencia policial en lugares emblemáticos

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que este tipo de controles forman parte de la labor habitual de Carabineros, aunque relevó la importancia de realizarlos en puntos estratégicos de la capital.

"Efectivamente, es una actividad habitual que hace Carabineros. En este caso, en la Línea 1 del Metro, que es un eje fundamental, un lugar de mucho cuidado y tan emblemático como Plaza Baquedano", afirmó.

La autoridad agregó que "son funciones que Carabineros realiza todos los días" y señaló que la presencia de las autoridades en terreno busca reforzar este trabajo preventivo. "Estamos dando el puntapié a este nuevo operativo", concluyó.

La estrategia forma parte del plan de seguridad impulsado por el Gobierno y considera intervenciones permanentes en distintos sectores del país, especialmente en zonas identificadas como focos de comercio ilegal, delincuencia y migración irregular.