Caso menores haitianos: PDI confirma el hallazgo de 33 niños que "están viviendo con familia vinculante"

19 jun. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este viernes que 33 de los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos reportados inicialmente como inubicables ya fueron encontrados, mientras continúan las diligencias para localizar a los 31 menores restantes.

La actualización fue entregada tras una serie de reuniones realizadas en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, en las que participaron representantes de la Fiscalía Nacional, la PDI, comunidades haitianas, alcaldes y parlamentarios.

La búsqueda se originó luego de conocerse un preinforme de la Contraloría General de la República que advirtió que 64 menores de nacionalidad haitiana que habían ingresado al país no habían podido ser ubicados en los registros disponibles.

PDI confirma que 33 menores fueron encontrados con sus familias

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregó detalles sobre los avances de las diligencias y aseguró que los menores localizados se encuentran junto a familiares directos.

"En relación al informe de la Contraloría que hace alusión a 64 NNA que no habían sido ubicados, hemos encontrado a 33 que están viviendo con familia vinculante, padre, madre, hermanos, jóvenes que están en buen estado de salud", señaló.

La máxima autoridad de la policía civil agregó que se verificó la situación migratoria y documental de los menores encontrados.

"Los jóvenes entraron con su documentación, se verificó. Ningún menor, como se quiso señalar, llegó al aeropuerto, pasó y salió", afirmó.

Continúa la búsqueda de 31 menores

Con estos antecedentes, las autoridades precisaron que actualmente existen 31 niños y adolescentes que aún deben ser localizados, labor que seguirá siendo desarrollada por equipos especializados de la PDI.

La situación también forma parte de una investigación que busca esclarecer eventuales irregularidades y determinar si existen antecedentes relacionados con posibles delitos de trata de personas.

Desde el Gobierno reiteraron que el objetivo principal es identificar el paradero de todos los menores incluidos en el informe y verificar que se encuentren en condiciones adecuadas junto a sus familias o tutores responsables.