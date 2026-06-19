Ministra Wulf por caso de menores haitianos: "Esta no es la hora de la política, ni en la búsqueda de culpables"

19 jun. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, abordó este viernes la investigación por los niños haitianos cuyo paradero está siendo indagado por las autoridades, asegurando que el principal objetivo del Gobierno es identificar a los menores y resguardar su bienestar.

Durante su intervención, Wulf señaló que, si bien la atención inmediata está centrada en los 64 niños y adolescentes incluidos en la investigación, el Ejecutivo continuará fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre instituciones.

Gobierno reforzará protocolos por caso de niños haitianos

"Quiero reiterar que el compromiso de nuestro gobierno con la infancia no se limita con este caso. Desde el 11 de marzo hemos priorizado a los niños y adolescentes más vulnerables y seguiremos con mayor fuerza para protegerlos", afirmó.

La ministra agregó que las autoridades reforzarán los protocolos existentes y seguirán trabajando en la articulación de los distintos organismos para consolidar toda la información disponible.

"Si bien el foco inmediato han sido los 64 niños y adolescentes, reforzaremos los protocolos y seguiremos trabajando en la articulación con los distintos organismos para consolidar toda la información y datos disponibles", sostuvo.

“Esta no es la hora de la política”

Wulf también hizo un llamado a evitar la utilización política de la situación y afirmó que la prioridad debe estar puesta en encontrar respuestas para los menores involucrados.

"Quiero volver a reiterar que el foco y compromiso de nuestro gobierno es la identificación y bienestar de nuestros niños. Esta no es la hora de la política, ni en la búsqueda de culpables ni responsables. Es la hora de la acción y es la hora de los niños y adolescentes", señaló.

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo se encuentra enfrentando una situación compleja que requiere respuestas urgentes.

"Nosotros nos encontramos con un problema grave y nuestra única ocupación hoy día es resolverlo lo más pronto posible para la seguridad de esos niños y para la tranquilidad de nuestro país que demanda respuesta", agregó.

Llamado a la colaboración institucional

Finalmente, la titular de Desarrollo Social agradeció el trabajo de las instituciones que participan en las diligencias y llamó a mantener la colaboración para enfrentar la crisis y fortalecer las medidas de protección infantil.

"Le hacemos un llamado a seguir trabajando, no solo para enfrentar esta crisis en particular que afecta a los niños haitianos, sino también para avanzar en medidas preventivas para proteger y resguardar a los niños de nuestro país, a quienes están bajo la protección del Estado y a los que están en listas de espera", indicó.