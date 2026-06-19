"Esto nos duele en el alma... no sabemos a quién creer": Comunidad haitiana en Chile por caso de menores que ingresaron al país

19 jun. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La comunidad haitiana residente en Chile aseguró no tener registros de denuncias por menores extraviados y solicitó ser incorporada al proceso investigativo relacionado con los niños que habrían llegado al país y cuyo paradero actualmente se desconoce.

Según consignó La Tercera, William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, manifestó que "no sabemos a quién creer”. “Hay partes que dicen que son 120 niños, otros hablan de 200, otros de 460. Entonces no hay dónde agarrarse”, afirmó.

“Esto nos duele en el alma. Mi hija ya lee noticias y me pregunta qué va a pasar. Hay niños que están viendo todo esto y sienten que se está poniendo en duda quiénes son o cómo llegaron”, señaló.

La comunidad sabía que existían esos vuelos

Pierre explicó que el procedimiento de reunificación familiar consistía en que los padres solicitaban primero la visa para sus hijos. Una vez obtenida, debían encontrar la forma de trasladar a los menores hasta Chile.

“Las aerolíneas internacionales no quieren volar a Haití por la inseguridad. Entonces aparecen empresarios que arriendan aviones y venden los pasajes. La comunidad sabía que existían esos vuelos porque era prácticamente la única forma de traer a los niños”, mencionó.

La modalidad también contemplaba que algunos menores viajaran acompañados por otros adultos que contaban con visas válidas. Para ello, se emitían autorizaciones notariales y documentos legalizados tanto en Haití como en Chile.

Respecto a la posibilidad de determinar el domicilio actual de los menores, Pierre sostuvo que "una persona puede llegar viviendo en una pieza y después arrendar un departamento cuando trae a su hijo. Si las autoridades buscan en la dirección antigua no lo van a encontrar".

Asimismo, acusó que no han "recibido ninguna notificación. Ni reuniones con autoridades, ni con el Congreso, ni con organismos del Estado”. “Si existen listas de los casos observados, nosotros podemos ayudar. No conocemos a todo el mundo, pero sí podemos identificar personas, compartir información y colaborar con las autoridades”, expresó.

En la misma línea, enfatizó que “hemos visto investigaciones, conferencias de prensa y declaraciones, pero no una mesa de diálogo entre Chile, Haití y la comunidad haitiana. Eso ayudaría mucho más que seguir especulando”.

Activistas haitianos dicen no conocer denuncias por menores desaparecidos

Por su parte, David Antoine, activista haitiano en Chile, aseguró no haber "escuchado de casos donde compatriotas hayan dicho que encargaron el viaje de sus hijos y que el niño no llegó o fue entregado a otra persona”, afirma.

A raíz de la polémica, organizaciones haitianas comenzaron a difundir mensajes a través de sus redes para detectar posibles afectados y recopilar antecedentes que puedan contribuir a esclarecer la situación.

En tanto, la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, aseveró que "Chile no se caracteriza por tener bases de datos interoperables. Por eso primero hay que verificar cuántos niños realmente están desaparecidos y cuántos simplemente no aparecen en determinados registros”.