Caso de menores haitianos: Alcalde de Graneros confirma que "tenemos ya cinco que están totalmente identificados"

19 jun. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgieron este viernes en torno al caso de los menores haitianos que ingresaron a Chile presuntamente de manera irregular y se desconoce su paradero. El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, aseguró que parte de los menores que eran buscados ya fueron identificados y se encuentran en buenas condiciones junto a sus familias, tal como adelantó el jueves Mega Investiga.

La información fue entregada durante una entrevista en Radio Agricultura, donde el jefe comunal explicó las gestiones realizadas por el municipio tras conocerse la alerta relacionada con los menores ubicados en Graneros y Estación Central.

Según detalló, el trabajo coordinado entre distintas instituciones permitió avanzar rápidamente en la identificación de los niños, generando mayor tranquilidad respecto de su situación actual.

Municipio activó búsqueda tras conocerse la alerta

Miñañir relató que, una vez recibida la información, la principal preocupación fue conocer el estado en que se encontraban los menores.

"Cuando nos llega esta alerta, uno se queda también con la sensación y con la preocupación de en qué estado se encuentran los niños. Nosotros desde ahí comenzamos a trabajar arduamente el día de ayer (jueves) y esto consistía en hacer cruces de información y en segunda instancia estos niños ser visitados", explicó.

El alcalde indicó que el municipio desplegó un trabajo de recopilación de antecedentes para verificar la identidad y ubicación de los menores que figuraban en los registros.

Cinco de los nueve niños ya fueron identificados

Producto de esas diligencias, la autoridad comunal informó que ya existe claridad respecto de parte importante de los menores asociados al caso.

"Hoy también en la mañana me reportan ya el nuevo antecedente, que de los nueve niños tenemos ya cinco que están totalmente identificados, en colegios activos y con su familia de base. Se encuentran en perfectas condiciones", afirmó.

La declaración se produce en medio de la preocupación generada por los antecedentes revelados en torno al ingreso de menores haitianos al país y las investigaciones que actualmente desarrollan distintas instituciones del Estado.

"Lo primero que nos mueve es conocer el estado de los niños"

El edil sostuvo que la confirmación sobre el bienestar de los menores representa una noticia positiva para la comunidad y para las autoridades que han participado en las labores de búsqueda.

"Justamente, eso es lo que más nos genera satisfacción, porque de pronto, cuando uno ve esto, la alerta a nivel nacional, yo creo que lo primero que nos mueve a todos es conocer el estado en que se encuentran los niños", señaló.

Mientras continúan las investigaciones y el proceso de verificación de los demás casos, desde el municipio de Graneros destacaron que los antecedentes recabados hasta ahora permiten dar una primera señal de tranquilidad respecto de la situación de los menores ya identificados.

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