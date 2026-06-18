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Tras la pista de los niños haitianos: Fiscalía investiga tráfico de menores

18 jun. 2026 - 21:45 hrs.

Mega Investiga encontró a dos de los 64 niños haitianos reportados como extraviados en un preinforme de Contraloría. El hallazgo reabre preguntas sobre vuelos chárter, reunificación familiar y el rol de las autoridades.

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