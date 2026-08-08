Bus eléctrico del sistema RED se incendia en la comuna de Providencia: Bomberos atiende la emergencia

08 ag. 2026 - 18:16 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, Bomberos trabaja para controlar el fuego en un bus eléctrico del sistema RED Movilidad que se incendió en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Bus eléctrico se incendia en Providencia

La Bomba España del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó en sus redes sociales que la emergencia se desató en la intersección de Los Conquistadores con Pedro de Valdivia Norte.

El incendio del bus ha provocado una gran columna de humo que es visible desde distintas comunas de la capital. Por el momento se desconoce si hay personas heridas.

Nueve carros de bomberos se han desplazado a atender la emergencia bajo la clave "10-1-7", que se refiere a "fuego en vehículo eléctrico".

Varias personas han reportado la situación en plataformas como Sosafe, en donde varias imágenes muestran el daño que ha sufrido el bus y, aparentemente, al menos un inmueble del sector.

Debido al siniestro del bus, el tránsito por la avenida Los Conquistadores se ha visto interrumpido, por lo que se registra una gran congestión en la vía que baja hacia el centro de Santiago.

Revisa las imágenes del incendio

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