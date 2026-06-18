"Aerolíneas embarcaron niños sin documentos": La denuncia que interpuso el Servicio de Migraciones en 2023 y que tramita Fiscalía

18 jun. 2026 - 15:20 hrs.

Mucho antes de que se conocieran los cuestionamientos sobre el ingreso de niños haitianos a Chile, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Centro Norte advirtiendo antecedentes que, a su juicio, podían constituir tráfico ilícito de migrantes.

La acción -que ha sido refrendada por el exdirector de Migraciones Luis Thayer quien ha estado en el centro de la polémica-, fue ingresada el 21 de marzo de 2023 por la entonces directora nacional subrogante del organismo, Carolina Ocampo, y dio origen a una investigación que actualmente sigue vigente bajo la dirección del fiscal de Alta Complejidad Marcelo Carrasco. En el marco de esa causa han declarado cerca de una veintena de funcionarios públicos ligados al control migratorio y aeroportuario.

La denuncia, a la que tuvo acceso Mega Investiga, se sustentó en una serie de informes elaborados por la PDI respecto de vuelos operados por las aerolíneas Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines, que trasladaron a ciudadanos haitianos a Chile sin cumplir -según la autoridad migratoria- con los requisitos legales de ingreso al país.

La sospecha de una coordinación

Uno de los elementos centrales del documento es que Migraciones no se limitó a describir posibles infracciones administrativas.

Por el contrario, la autoridad sostuvo que el análisis de los antecedentes permitía advertir la existencia de una estructura de coordinación detrás de los viajes. Es decir, una hipótesis de eventual tráfico de migrantes.

“Los arribos de vuelos con extranjeros sin cumplir con requisitos de ingreso a Chile, así como la coordinación de estos vuelos chárter por parte de agencias de viaje (…) y asimismo la coordinación de la presentación masiva de recursos de amparo que permitan sortear las barreras legales de acceso al territorio nacional”, señala la denuncia.

El documento agrega que dichos antecedentes constituían “indicios suficientes para estimar que lo obrado por las aerolíneas individualizadas, las agencias de viajes y quienes se dedican a la presentación de recursos de amparo en esta materia podrían tener un cierto grado de coordinación o concertación entre ellos”.

A juicio del Servicio Nacional de Migraciones, esos hechos ameritaban ser investigados bajo una figura penal específica: el tráfico ilícito de migrantes.

La referencia expresa al delito

La denuncia cita directamente el artículo 411 bis del Código Penal y sostiene que las conductas detectadas podrían encuadrarse en “el tipo penal de tráfico ilícito de migrantes”.

Más adelante insiste en que las aerolíneas involucradas, las agencias de viaje que organizaron los traslados y quienes facilitaron los ingresos al país podrían ser los responsables directos de estas conductas ilícitas.

La autoridad incluso recordó en su presentación que dicha disposición sanciona a quien “con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente”.

El caso de los niños haitianos

Uno de los capítulos más extensos del libelo está dedicado a niños, niñas y adolescentes.

El Servicio Nacional de Migraciones manifestó una preocupación especial por la situación detectada en varios vuelos, señalando que “la gran mayoría de los NNA no se encontraban acompañados”, siendo embarcados y trasladados “sólo con un adulto a cargo de un grupo importante de ellos”.

La denuncia añade que, respecto de quienes aparecían acompañando a los menores, “no se verifica la existencia de una autorización de viaje válida expedida por padre, madre, tutor o cuidador legal”.

Asimismo, el organismo sostuvo que muchos de esos niños fueron trasladados en viajes internacionales “sin contar con autorización debidamente extendida por el padre, madre, guardador o cuidador”.

El documento agrega otro elemento que llamó la atención de la autoridad: en ciertos casos los menores viajaban junto a personas que no lograban acreditar vínculo alguno con ellos.

“En otros casos venían acompañados de personas que no pudieron acreditar vínculo o autorización para hacerse cargo del cuidado de NNA durante el viaje y en el destino”, señala la denuncia.

Las aerolíneas identificadas

El escrito individualiza vuelos y pasajeros vinculados a tres compañías aéreas.

Respecto de Star Perú, se afirma que ciudadanos haitianos fueron embarcados y trasladados a Chile aun cuando “no cumplían con requisito de visa o autorización previa para su nacionalidad”.

Sobre Aeroregional, la denuncia sostiene que pasajeros haitianos fueron trasladados sin contar con visa o autorización previa y, en algunos casos, sin cumplir requisitos sanitarios vigentes durante ese período.

En cuanto a Sky Airlines, Migraciones analizó especialmente un vuelo chárter procedente desde Puerto Príncipe con decenas de menores de edad.

En ese caso, el documento sostiene que “la compañía en conocimiento de la carencia de la documentación suficiente por parte de los NNA decidió embarcarlos igualmente a Chile”.

Investigación vigente

La denuncia fue acompañada por informes policiales, antecedentes administrativos y recursos judiciales vinculados a los casos descritos.

En sus conclusiones, el Servicio Nacional de Migraciones sostuvo que existían antecedentes suficientes para solicitar la intervención del Ministerio Público y pidió expresamente la realización de diligencias investigativas para determinar eventuales responsabilidades penales.

“Solicito a Ud. la realización de diligencias investigativas que se estimen pertinentes para la persecución de la eventual responsabilidad penal”, concluye el oficio.

Más de tres años después, la investigación continúa vigente en la Fiscalía Centro Norte y constituye uno de los antecedentes más tempranos en que una institución del Estado advirtió formalmente la posible existencia de una estructura destinada a facilitar el ingreso irregular de ciudadanos haitianos a Chile, incluidos niños, niñas y adolescentes.

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