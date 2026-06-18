Kast encabeza reunión por ingreso de niños haitianos: "Hizo un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento del caso"

18 jun. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves en La Moneda una reunión extraordinaria con representantes de los tres poderes del Estado y diversos organismos públicos para abordar las denuncias sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos al país y la incertidumbre respecto de su paradero.

La cita fue convocada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y reunió a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI), en un esfuerzo por coordinar acciones frente a una situación que ha generado preocupación transversal.

Según explicó el Gobierno, el objetivo del encuentro fue analizar los antecedentes disponibles y establecer mecanismos de coordinación que permitan esclarecer los hechos y acelerar la recopilación de información sobre los menores involucrados.

Autoridades buscan coordinación para esclarecer el caso

Entre los asistentes estuvieron el fiscal nacional, Ángel Valencia; el subcontralor Víctor Merino; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; además de representantes de diversos ministerios y servicios públicos vinculados a materias migratorias y de protección de la infancia.

Tras la reunión, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó la necesidad de que las instituciones trabajen de manera conjunta para determinar el paradero de los menores.

"Esta reunión tiene un solo objetivo, que es coordinar estas fuerzas de trabajo con las atribuciones y competencias que cada uno de los organismos tenemos para que podamos investigar dónde está cada uno de estos niños y niñas que ingresaron a nuestro país", señaló.

La senadora agregó que existe disposición transversal desde el Congreso para colaborar en la búsqueda de soluciones.

"Desde el Poder Legislativo le he transmitido lo que ayer (miércoles) se produjo en una reunión de comité donde estaban representadas todas las bancadas y todos los partidos políticos, que es ponernos a disposición sin ningún miramiento ni pequeñez. Ya vendrá el minuto de que se asuman las responsabilidades", sostuvo.

Senado plantea fortalecer legislación migratoria y de protección infantil

Núñez afirmó que una de las prioridades será avanzar en cambios normativos que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

"Hoy todos los esfuerzos desde el punto de vista legislativo van a estar concentrados en tener una ley integral que permita evitar que más niños ingresen en un sistema que sin duda es vulnerable", indicó.

Asimismo, señaló que se evaluarán eventuales modificaciones legales para clarificar las funciones de los organismos involucrados en los procesos migratorios.

"Lo segundo es facilitar incluso legislaciones que permitan tener claridad de cada uno de los roles, por ejemplo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de las policías, de los organismos públicos como la Dirección Nacional de Migración y Extranjería u otros, para que esta situación no vuelva a pasar", agregó.

Gobierno anuncia fuerza de tarea para agilizar intercambio de información

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó que el encuentro tuvo un carácter institucional y estuvo enfocado en fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado.

"Acabamos de tener una reunión liderada por el Presidente de la República. Quiero afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que es establecer una coordinación efectiva", señaló.

La secretaria de Estado indicó que el Mandatario realizó un llamado a abordar el tema con responsabilidad y urgencia.

"El Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes", afirmó.

Además, anunció la creación de una instancia especial de trabajo para acelerar la recopilación de antecedentes.

"Como Gobierno, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen", concluyó.

La reunión se produjo en medio de las crecientes inquietudes surgidas por las denuncias relacionadas con el ingreso de menores haitianos al país y los llamados de distintas instituciones, entre ellas Unicef, para esclarecer su situación y garantizar su protección.