Gobierno crea fuerza de tarea liderada por ministra Wulf ante crisis de menores haitianos inubicables

17 jun. 2026 - 21:36 hrs.

¿Qué pasó?

Crear una fuerza de tarea interministerial y cruzar de inmediato las bases de datos sectoriales serán las primeras acciones operativas del plan de contingencia del Gobierno de José Antonio Kast ante la situación de los niños haitianos que ingresaron a Chile en condiciones irregulares durante los últimos años. La medida busca recabar la información dispersa en las distintas reparticiones públicas y consolidar un único expediente para la investigación penal.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, detalló que el mandato principal de esta instancia es "identificar, ubicar y consolidar la información para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados". El secretario de Estado vinculó la urgencia de la medida a la denuncia criminal ya presentada por el Servicio de Migraciones por eventuales delitos de tráfico.

Coordinación interministerial y el rol de Desarrollo Social

Para ordenar la acción del Estado ante la falta de información detectada, el Ejecutivo definió que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quedará a cargo de la coordinación interministerial. Desde este rol, Wulf articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios. Además, se creará una fuerza de tarea específica que apoyará directamente la labor del Servicio de Migraciones.

Respecto a la metodología de trabajo, Alvarado argumentó que "es mucho mejor trabajar coordinadamente, establecer una responsabilidad que permita solicitar, trabajar y obtener esa información y entregarla al Ministerio Público". Con este diseño, el Ejecutivo pretende subsanar los vacíos y errores de registro detectados originalmente en las fiscalizaciones fronterizas de los últimos años.

Convocatoria a cumbre de poderes del Estado en La Moneda

De igual forma, se anunció que el Presidente de la República convocó a una reunión extraordinaria para este jueves a las 08:00 horas en el Palacio de La Moneda. Al encuentro estratégico están citados los máximos representantes de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La reunión de este jueves buscará coordinar a los organismos fiscalizadores y judiciales del Estado bajo un criterio de urgencia humanitaria. "El Presidente nos instruyó actuar con la máxima urgencia para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos. No vamos a descansar hasta tener certeza sobre el paradero y bienestar de cada uno", concluyó el biministro.

Todo sobre Caso niños haitianos