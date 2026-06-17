La Moneda cita a reunión de emergencia por caso de niños haitianos que ingresaron a Chile y se desconoce su paradero

17 jun. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno convocó para las 19:00 horas de este miércoles una reunión en La Moneda para abordar el caso de los menores haitianos que ingresaron al país en los últimos años y cuyo paradero, en decenas de casos, sigue sin ser determinado por las autoridades.

La cita fue convocada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y contará con la presencial del Servicio Nacional de Migraciones, encabezado por su director Frank Sauerbaum, entre otras autoridades.

Caso abrió investigación por eventual tráfico de menores

La reunión se realizará pocas horas después de que Sauerbaum se reuniera con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para abordar las distintas investigaciones relacionadas con el ingreso de menores haitianos al país.

Tras ese encuentro, el director de Migraciones informó que la Fiscalía evalúa unificar las distintas causas en una sola investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y, principalmente, dar con el paradero de los niños involucrados.

Según explicó la autoridad, actualmente se desconoce el paradero de al menos 64 menores que aparecen en los registros revisados por Contraloría, aunque advirtió que la cifra podría ser superior considerando el volumen total de niños que ingresaron al país entre 2022 y 2025.

Gobierno busca coordinar respuesta institucional

La reunión convocada por Interior busca coordinar la respuesta de los distintos organismos involucrados en el caso y evaluar las medidas que adoptará el Ejecutivo ante los antecedentes que han surgido en las últimas semanas.

El caso ha generado preocupación tanto en el Gobierno como en organismos fiscalizadores, debido a que la investigación considera eventuales delitos vinculados al tráfico de menores y otras posibles irregularidades asociadas al ingreso de niños extranjeros al país.

Se espera que tras la reunión las autoridades entreguen mayores detalles sobre las acciones que impulsará el Ejecutivo y la coordinación con el Ministerio Público para avanzar en la búsqueda de los menores cuyo paradero aún no ha podido ser establecido.

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