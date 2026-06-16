Caso de menores haitianos: Pavez aclara que "Gobierno no pretende sacar rédito político" y que no se conoce paradero de algunos

16 jun. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El subsesecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este martes la investigación por un presunto tráfico de menores haitianos detectado a partir de antecedentes recopilados por la Contraloría General de la República, enfatizando que el Gobierno busca esclarecer los hechos y no obtener beneficios políticos de la situación.

La autoridad advirtió además que existen casos de niños respecto de los cuales aún no se conoce su paradero o que podrían encontrarse en condiciones de grave vulnerabilidad.

La polémica surgió luego de que trascendiera parte de un informe reservado de la Contraloría sobre el ingreso de menores haitianos al país entre enero y abril de 2025, antecedentes que llevaron al Ejecutivo a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por un eventual delito de tráfico de personas migrantes.

Gobierno presentó denuncia ante la Fiscalía

Pavez explicó que, tras conocerse parcialmente los antecedentes, el director del Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia al Ministerio Público en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Procesal Penal.

"Para el Gobierno es fundamental que esta situación se pueda investigar y se pueda llegar al fondo", señaló el subsesecretario, agregando que el Servicio de Migraciones colaborará plenamente con la indagatoria y que también instruirá los sumarios administrativos correspondientes una vez que se conozca el informe final de la Contraloría.

"No corresponde confrontar responsabilidades"

Consultado por las eventuales responsabilidades de la administración anterior, Pavez evitó apuntar directamente al Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

"No quisiera calificar los esfuerzos del Gobierno anterior para que esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el Gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del Gobierno anterior", sostuvo.

La autoridad añadió que será la ciudadanía la que evalúe si las acciones realizadas en su momento fueron suficientes para esclarecer los hechos, insistiendo en que el foco actual debe estar puesto en colaborar con la investigación y determinar eventuales responsabilidades.

Advierten sobre menores desaparecidos o vulnerables

Respecto del número de niños involucrados, Pavez llamó a la cautela, recordando que la investigación de Contraloría aún no concluye y que los antecedentes conocidos hasta ahora corresponden solo a una muestra de casos.

"Lo que corresponde es esperar el informe final para conocer la cifra total", afirmó, aunque subrayó que resulta indispensable investigar cualquier irregularidad relacionada con menores respecto de los cuales "no se conoce su paradero" o que pudieran encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

"Aquí el Gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con una situación que nos parece de la más alta gravedad", concluyó el subsecretario.