Videos muestran maquinarias destruyendo puente sobre zanja en la frontera: "Nuestro escudo fronterizo se monitorea"

16 jun. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno inició este martes la demolición del puente clandestino que había sido construido sobre una de las zanjas del plan Escudo Fronterizo en Colchane, Región de Tarapacá.

La intervención se realizó con maquinaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y bajo monitoreo del Ejército, pocas horas después de que se viralizaran imágenes de la estructura utilizada para cruzar la barrera fronteriza.

La acción fue destacada por el propio Gobierno a través de redes sociales, donde difundió un video mostrando el momento en que una grúa destruye la construcción instalada sobre la zanja.

La demolición del puente clandestino

Mediante una publicación acompañada de un registro audiovisual de casi dos minutos, el Ejecutivo exhibió el operativo realizado en la comuna de Colchane.

"Nuestro escudo fronterizo se monitorea y se vigila diariamente. Destruiremos toda intención de ilegalidad. A nuestro país se entra por la puerta", señaló el Gobierno junto a las imágenes de la demolición.

La estructura había generado preocupación luego de que se conociera su existencia sobre una de las zanjas excavadas como parte de las medidas implementadas para reforzar el control migratorio y combatir el ingreso irregular al país.

Trabajos duraron cerca de una hora y media

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, explicó que la intervención se desarrolló en un punto ubicado aproximadamente a 5,6 kilómetros al norte del poblado de Colchane.

"El día de hoy (martes) aproximadamente a las 9 de la mañana se iniciaron los trabajos de destrucción del vado que había sido construido en la zanja fronteriza", detalló la autoridad.

Según indicó, en el operativo participó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y todo el proceso fue supervisado por personal del Ejército desplegado en la zona.

Repararon la zanja y eliminaron los accesos

Además de destruir la estructura improvisada, los equipos desplegados trabajaron en la recuperación del sector intervenido.

"El trabajo se completó aproximadamente a las 10:30 horas, donde se reparó el vado y además los sectores de acceso que hacían posible construir un vado en ese sector", señaló el comisionado.

La autoridad agregó que la intervención se desarrolló conforme a la planificación establecida y que actualmente el lugar se encuentra completamente normalizado.