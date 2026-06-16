Ministro Arrau por puente instalado sobre zanja fronteriza: "Lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando"

16 jun. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó la aparición de una estructura improvisada sobre una de las zanjas construidas en la frontera norte como parte del plan Escudo Fronterizo impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La imagen, que se viralizó durante las últimas horas, muestra una especie de puente utilizado para atravesar la zanja ubicada en las cercanías de Colchane, en la Región de Tarapacá, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de la medida destinada a controlar el ingreso irregular al país.

Sin embargo, el secretario de Estado aseguró que este tipo de acciones por parte de organizaciones criminales estaba contemplada desde el inicio de la estrategia y afirmó que el fenómeno demuestra la magnitud de los recursos con los que opera el crimen organizado.

Arrau defiende proyecto de zanja

Arrau explicó que la zanja fue diseñada para dificultar los cruces ilegales y concentrar los puntos de tránsito, permitiendo una mejor vigilancia por parte de las autoridades.

En ese sentido, recalcó que nunca se presentó como una barrera imposible de vulnerar, sino como una herramienta para monitorear y focalizar la acción policial y militar en sectores específicos de la frontera.

"Es una zanja que se hace con una excavadora para impedir y concentrar el flujo y poder monitorear", señaló la autoridad, descartando que la medida haya sido concebida como un sistema infalible.

"Tenemos un enemigo poderoso"

El ministro sostuvo que la instalación de puentes o la alteración de las zanjas forma parte de las conductas esperables de las organizaciones dedicadas al contrabando y otros delitos transnacionales.

"Vamos a ver que se borran parte de las zanjas, por supuesto que va a pasar", afirmó, agregando que detrás de estas actividades existe un mercado ilícito que mueve millones de pesos y cuenta con importantes recursos económicos.

Asimismo, advirtió que el crimen organizado no solo dispone de financiamiento, sino también de tecnología, información y capacidad para infiltrarse en instituciones públicas y privadas.

"El crimen organizado es muy poderoso, maneja muchos recursos, maneja información, hoy día maneja tecnología y es capaz también de corromper instituciones públicas y privadas", sostuvo.

Gobierno asegura que la situación está bajo control

Pese a la preocupación generada por las imágenes, Arrau enfatizó que la aparición de este tipo de estructuras permite identificar los puntos utilizados por las bandas para vulnerar los controles fronterizos.

"Que borren o pongan un puente en la zanja es más que esperable. Lo esperábamos, pero ya sabemos dónde están operando y concentramos la fuerza ahí", indicó.

Por su parte, el comisionado de la Macrozona Norte, Alberto Soto, informó que el sector permanece bajo vigilancia permanente mediante patrullajes del Ejército y Carabineros, además de sistemas de monitoreo tecnológico instalados en la zona.

"La situación que se vivió, si bien no es deseable, es esperable y para eso estamos preparados", afirmó la autoridad, asegurando que el Gobierno continuará ejecutando el plan fronterizo de manera constante y progresiva.

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