Ajustes en el Gobierno de Kast: Anuncian salida de Daniela Castro como subsecretaria de la Mujer

16 jun. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, el Presidente José Antonio Kast le pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro Araya (RN).

La ahora exsubsecretaria deja el Gobierno luego de haber asumido el cargo el pasado 11 de marzo de 2026. En su lugar, asumirá de forma subrogante Carolina Rossi, quien se desempeña actualmente como subsecretaria de Ciencias.

La salida de Castro se concreta tras semanas de tensión en el Ministerio de la Mujer debido a sus discrepancias con la ministra Judith Marín. Fuentes del sector apuntan a que la relación entre ambas autoridades se había vuelto insostenible, marcada por disputas de protagonismo en actividades públicas, falta de autonomía en el cargo y un complejo clima laboral gatillado por despidos de funcionarios.

El quiebre escaló al plano político luego de que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), solicitara directamente la intervención del Presidente Kast, lo que abrió un fuerte gallito entre Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano, y obligó al Mandatario a coordinar la remoción con la directiva de RN para evitar abrir un nuevo flanco con el oficialismo.

¿Quién es Daniela Castro Araya?

Nacida en Chuquicamata, Castro cuenta con gran trayectoria en el sector público. Es abogada de la Universidad Pedro de Valdivia y posee un máster en Derecho Público y Derecho Medioambiental, formación que le permitió desempeñarse en distintas reparticiones fiscales, comunales y policiales antes de su llegada al Ejecutivo.

En su experiencia laboral destaca su paso como asesora jurídica del Gabinete del alcalde de Santiago y su rol como abogada de la Dirección de Logística en el Departamento de Bienes Raíces Activos Institucionales de Carabineros de Chile.

Asimismo, la profesional estuvo ligada directamente a la administración central y regional, trabajando como abogada de la División de Estrategias y Políticas Públicas del Ministerio de Minería y, posteriormente, ejerciendo el cargo de Jefa de Gabinete de la Intendencia Regional de Antofagasta.