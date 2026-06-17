Menores haitianos: Fiscalía anticorrupción confirma denuncias desde 2023 y alerta por aumento en el universo de afectados

17 jun. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, el fiscal Eugenio Campos, encendió las alertas sobre la magnitud de la investigación relacionada con niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que se encuentran en Chile y cuyo paradero es desconocido.

A raíz de los últimos antecedentes conocidos, el persecutor reveló que el Ministerio Público inició de inmediato la elaboración de un catastro a nivel nacional para dimensionar el alcance de la situación y determinar el número de menores afectados.

"A raíz de la noticia de crímenes que tenemos esta semana, nosotros empezamos a hacer un catastro. Y por tanto tenemos denuncias e investigaciones desde el año 2023 al 2025 en el Ministerio Público, con diversos matices. Pero, sin embargo, el día de hoy, creo razonablemente indicar que hay, son cuestiones diversas porque ya tenemos tiempos distintos", detalló el fiscal Campos.

Proyección de cifras al alza

Frente a este escenario, la autoridad advirtió que las estimaciones iniciales de las autoridades se quedarán cortas. Respecto a la cantidad de víctimas implicadas, el fiscal se mostró cauto pero drástico en el diagnóstico de lo que arrojarán las carpetas judiciales.

"Hay que ser muy prudente y quiero ser superconservador, pero también, como lo he señalado y acá lo voy a reiterar, voy a ser conservador, pero tiendo a que lo más probable es que me vaya a equivocar. Nosotros hablábamos de un universo de alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes, pero pareciera ser que en este aspecto voy a ser muy pesimista. Yo creo que esa cifra va a aumentar. No puedo decir nada más en materia de investigación, pero quiero ser también, más que pesimista, quiero ser realista", alertó.

Patrones comunes en las indagatorias

Al analizar la forma en que operan estas redes, el fiscal Campos explicó que la revisión del catastro permite trazar patrones idénticos que se vienen repitiendo de manera sistemática. Entre estos factores comunes se encuentran la fachada de la reunificación familiar, el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes y la operatoria con vuelos chárter no regulares.

A esto se suma el elemento más complejo detectado por el Ministerio Público, que radica en que los presuntos "adultos responsables" que acompañan a los menores en sus viajes coinciden en los registros de ingresos de distintos años.

"Los mismos sujetos que se pueden indicar el día de hoy pueden repetirse con aquellas otras investigaciones que tenemos con anticipación. Eso, efectivamente, y otros tantos, dan cuenta de acuerdo a las máximas de la experiencia cognitiva. La verdad, nosotros llevábamos investigando, en mi caso, más de 24 años. Entonces llama poderosamente la atención. No podemos soslayar que esto pueda ser.. La investigación va a determinar si hay hechos o no que resten carácter de delito, pero juntamente con la denuncia de oficio, la fiscalía va a actuar", enfatizó Campos.

Precedente de condenas por trata

Finalmente, el jefe de la Unidad Anticorrupción fue enfático en señalar que este fenómeno ya cuenta con antecedentes concretos y castigos efectivos en los tribunales chilenos, defendiendo el rol persecutor del organismo en el pasado reciente frente a dinámicas delictivas similares con ciudadanos de esa nacionalidad.

"Se están investigando. Hay incluso otras denuncias que ha recibido el Ministerio Público que se encuentran incluso con condenas respecto de trata de personas. Entonces, quiero ser superclaro y directo en que el Ministerio Público ha hecho su trabajo. Ha hecho su pega respecto a las investigaciones que ha llevado a cabo. Tenemos condenas del año 2023, 2024. Hay algunas sanciones, y respecto a estos hechos, quiero marcar la diferencia, pero con factores comunes", concluyó el persecutor.