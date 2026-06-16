Causa penal por ingreso de niños haitianos a Chile apunta a más de 200 menores de edad cuyo paradero es desconocido

16 jun. 2026 - 21:21 hrs.

Una investigación en curso busca esclarecer el ingreso a Chile de alrededor de 200 niños provenientes de Haití, respecto de los cuales las autoridades no han logrado determinar con precisión ni las razones de su llegada al país ni su actual paradero, según develó el lunes radio Biobío.

Los antecedentes, hasta ahora, dan cuenta de una serie de alertas institucionales que se remontan a 2023. Ese año un informe advirtió sobre la “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a la situación de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana. Sin embargo, las observaciones no derivaron en medidas concretas.

La situación volvió a ser advertida en 2024 por distintos organismos. En agosto de ese año, mediante un oficio, se alertó sobre la falta de coordinación institucional a propósito de un caso internacional relacionado con menores migrantes. Pese a ello, tampoco hubo respuestas efectivas.

El caso cobró especial relevancia este año, luego de detectarse situaciones que evidenciarían graves falencias en los mecanismos de control y seguimiento, lo que fue advertido por la Contraloría en un preinforme al que tuvo acceso Mega Investiga.

Entre ellas, se encuentra la de tres niños cuya reunificación familiar había sido solicitada por su padre en Chile. Sin embargo, cuando los menores de edad arribaron al país, el hombre llevaba cerca de un mes fallecido. Actualmente, tampoco existe claridad sobre el paradero de esos niños y adolescentes.

Acompañantes de decenas de menores

La investigación del Ministerio Público no está dirigida, por ahora, contra una persona específica. No obstante, los antecedentes recopilados apuntan a irregularidades en los procesos de traslado.

De acuerdo con la indagatoria, se identificó a 12 personas que actuaban de manera habitual como acompañantes de menores durante los viajes. En uno de los casos más llamativos, un solo adulto ingresó al país acompañado de 34 niños en un mismo vuelo.

La Fiscalía está concentrando sus diligencias en hechos ocurridos durante 2025. Los antecedentes vinculados a eventuales irregularidades registradas en 2023 y 2024 no forman parte de la investigación actual.

Funcionaria bajo la lupa

Otra de las líneas investigativas apunta a una funcionaria que se desempeñaría en el Servicio Nacional de Migraciones. Según los antecedentes recopilados, la trabajadora habría prestado asesorías irregulares a ciudadanos haitianos, facilitando la obtención de documentación migratoria a cambio de pagos.

La eventual participación de funcionarios públicos en estas gestiones es uno de los aspectos que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores.

Antecedentes de estafas a familias haitianas

Las sospechas sobre irregularidades en los procesos migratorios se suman a denuncias conocidas durante los últimos meses respecto de falsas agencias de viaje que ofrecían gestionar el traslado de ciudadanos haitianos hacia Chile.

Un reportaje de Mega Investiga reveló cómo diversas familias fueron captadas mediante ofertas de vuelos chárter y supuestas asesorías migratorias. En algunos casos, las víctimas pagaron millones de pesos a agencias que posteriormente desaparecieron sin concretar los viajes.

Una mujer afectada relató haber perdido $2,7 millones tras contratar los servicios de una de estas empresas. Para concretar finalmente el traslado de sus familiares debió desembolsar otros $3 millones a una agencia distinta.

En otro caso, una familia aseguró haber pagado más de $6 millones para traer a sus hijos desde Haití a Chile. Los menores permanecieron cerca de ocho meses varados en República Dominicana antes de lograr continuar su viaje.

Investigación en desarrollo

La investigación continúa para determinar quiénes estuvieron detrás del traslado de los menores y establecer si existieron redes organizadas que facilitaron su ingreso al país.

Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo la falta de información respecto del destino final de cerca de 200 niños haitianos que llegaron a Chile y cuyo paradero aún no ha podido ser determinado por las autoridades.