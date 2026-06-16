Fiscalía Nacional abre investigación de oficio por ingreso de menores de edad de nacionalidad haitiana

16 jun. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional informó la apertura de una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en que cientos de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana habrían ingresado a Chile durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar.

La decisión surge luego de antecedentes dados a conocer que apuntan a presuntas falencias en los controles aplicados durante el ingreso de los menores al territorio nacional.

La indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y será encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir Manterola.

Investigación busca determinar eventuales delitos

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la investigación tiene como objetivo "recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a territorio nacional, bajo la figura de reunificación nacional, en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025".

Según detalló la Fiscalía, la información que motivó la apertura de la causa fue conocida a través de una publicación periodística que da cuenta de observaciones realizadas por la Contraloría General de la República.

Los antecedentes que motivaron la acción del Ministerio Público

De acuerdo con lo señalado en el escrito, "cientos de menores de edad habrían ingresado al país acompañados por adultos en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de la Aeronáutica Civil, cuya relación no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país".

Estos antecedentes llevaron al Ministerio Público a iniciar diligencias para establecer si existieron irregularidades en el proceso y determinar eventuales responsabilidades.

Fiscalía advierte posible participación de funcionarios

El comunicado también pone énfasis en la eventual existencia de delitos asociados al ingreso de extranjeros al país.

En ese sentido, la Fiscalía indicó que "la gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente".

La investigación estará a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien podrá apoyarse en fiscales adjuntos para desarrollar las diligencias que resulten necesarias.

Fiscal Jacir liderará las diligencias

Desde la Fiscalía Nacional precisaron que Jacir podrá dirigir la acción penal y adoptar medidas de protección en caso de ser requeridas durante el desarrollo de la causa.

La institución señaló que el persecutor "podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe para dirigir la acción penal y, además, dar protección a las víctimas y testigos, todo ello si fuere necesario".

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa inicial de recopilación de antecedentes y no existen personas formalmente imputadas por estos hechos.