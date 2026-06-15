Pesan 16 toneladas y superan los 2 metros de altura: Para qué sirven los tetrápodos de hormigón instalados en la frontera norte

15 jun. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota difundió imágenes de las nuevas estructuras de hormigón instaladas en sectores estratégicos de la frontera con Perú, como parte de las labores de control y resguardo en la Macrozona Norte.

Se trata de los tetrápodos, grandes estructuras instaladas por personal del Ejército de Chile, cuyo objetivo es reforzar la vigilancia y el control territorial en zonas de difícil acceso.

¿Qué son los tetrápodos instalados en la frontera?

Los tetrápodos son estructuras de hormigón armado de gran tamaño, originalmente utilizadas en obras costeras como rompeolas para resistir la fuerza del mar.

Sin embargo, en la frontera norte están siendo implementados como barreras físicas para dificultar el tránsito vehicular no autorizado en pasos irregulares en el marco del Plan Escudo Fronterizo.

Estas estructuras alcanzan hasta 2,9 metros de altura y 3,4 metros de ancho, con un peso cercano a las 16 toneladas, según publicó The Clinic.

Reforzar vigilancia en sectores de difícil acceso

El principal objetivo de los tetrápodos "es impedir el tránsito vehicular no habilitado a través de pasos irregulares. Esta medida busca dificultar el ingreso y salida ilegal de vehículos vinculados a actividades como el contrabando, tráfico ilícito y traslado irregular de personas, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad y difícil vigilancia permanente”, comentó el delegado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, a El Mercurio.

Además, destacan que su peso, durabilidad y facilidad de mantención los convierten en una herramienta de bajo costo relativo dentro de las estrategias de control fronterizo.

Por ello, no se descarta extender el uso de tetrápodos a otras regiones del norte del país, como Tarapacá y Antofagasta, dependiendo de los resultados del plan.

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Una estructura con uso histórico en el norte

Aunque hoy se asocian a la seguridad fronteriza, los tetrápodos han sido utilizados anteriormente en el norte del país, principalmente en obras de protección costera.

También existen registros históricos de su uso en contextos de defensa en décadas pasadas, cuando fueron instalados como parte de estrategias de resguardo en zonas estratégicas del desierto.

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