EXCLUSIVO: Mega Investiga encontró a dos adolescentes del listado de 64 niños que Contraloría no logró ubicar

18 jun. 2026 - 19:55 hrs.

La búsqueda comenzó con una lista.

Un preinforme de la Contraloría General de la República advirtió una serie de deficiencias en los registros del Estado respecto de niños, niñas y adolescentes extranjeros que ingresaron al país. Entre las observaciones más sensibles figura un grupo de 64 menores de edad respecto de los cuales no existía información suficiente para determinar su ubicación actual.

La alerta abrió una serie de interrogantes: ¿dónde están esos niños?, ¿quiénes los trajeron a Chile?, ¿qué controles existieron sobre su ingreso?

En el marco de esa investigación, Mega Investiga siguió la pista de algunos de los nombres contenidos en el listado elaborado por el organismo fiscalizador.

La revisión de antecedentes permitió detectar otro dato que llamó la atención de Contraloría: al menos 12 adultos, chilenos y extranjeros, ingresaron reiteradamente al país acompañando grupos numerosos de menores de edad.

Uno de ellos accedió a conversar con Mega Investiga.

Se trata de un ciudadano chileno nacionalizado que aparece mencionado en el preinforme por haber ingresado al país en distintas oportunidades acompañado de menores de edad.

“Desconozco ese tema porque siempre acompaño a los niños que vienen de República Dominicana, bajo la responsabilidad notarial de autorización de los padres de ellos”, afirmó.

Según el documento revisado por este medio, entre mayo de 2024 y mayo de 2025 registra ocho ingresos a Chile acompañado de 48 menores de edad.

Sin embargo, el hombre rechaza esa cifra.

“Un compatriota siempre me pide el favor y yo lo acompaño a buscar dos o tres niños, pero no más. En vuelo comercial siempre, en vuelo chárter no. No conozco ese tema de los vuelos chárter”, sostuvo.

Consultado sobre cómo se genera el contacto con las familias de los menores, respondió que la mayoría de las gestiones se realizan a través de redes comunitarias.

“Por la iglesia. Algunos en la iglesia o algunos vienen acá. Boca a boca”, explicó.

Mientras algunos de los adultos observados por Contraloría entregan sus versiones, Mega Investiga continuó intentando verificar el destino de los menores incluidos en la nómina.

La búsqueda llevó al equipo hasta la comuna de Estación Central, donde residen numerosas familias haitianas.

Con los antecedentes disponibles y números de pasaporte incluidos en los registros, fue posible ubicar un domicilio que coincidía con la información recopilada por las autoridades.

Allí, familiares confirmaron la identidad de uno de los adolescentes incluidos en el listado.

“Sí, pero no está, fue al colegio”, respondió una mujer al ser consultada por el menor.

La familiar mostró la documentación correspondiente y confirmó que el adolescente vive en ese lugar desde hace varios meses.

“Soy su tía”, explicó.

Según su relato, el menor reside en Chile desde hace aproximadamente diez meses y mantiene contacto permanente con su madre, quien permanece en Haití.

“La mamá está allá, pero su papá está acá. Yo soy la hermana de su mamá”, señaló.

Consultada sobre la situación familiar, aseguró que “todo está perfecto” y que el proceso de ingreso al país no presentó inconvenientes.

De acuerdo con la versión entregada por sus cercanos, el adolescente habría llegado a Chile bajo mecanismos asociados a reunificación familiar.

La mujer también relató que el viaje se realizó acompañado por un adulto.

“Yo tenía un amigo que estaba allá y en ese mismo tiempo vinieron juntos”, explicó.

Ese hallazgo no fue el único

Mega Investiga logró ubicar a un segundo adolescente que también figuraba dentro de los 64 casos observados por Contraloría. Al igual que el primero, residía en el domicilio informado a las autoridades y se encontraba integrado a su núcleo familiar.

Los hallazgos permiten establecer que al menos dos de los menores incluidos en el listado sí se encuentran ubicables y viviendo junto a familiares en Chile.

Sin embargo, la situación de decenas de niños, niñas y adolescentes continúa siendo materia de revisión por parte de los organismos del Estado.

Mientras avanza la investigación penal que dirige la Fiscalía y se espera el informe definitivo de Contraloría, el Gobierno desplegó una fuerza de tarea destinada a verificar la situación de los restantes casos observados.

La incógnita sobre el paradero de decenas de menores sigue abierta. Pero la búsqueda realizada por Mega Investiga demuestra que, al menos en algunos casos, los niños sí estaban donde los registros indicaban que debían estar: viviendo junto a sus familias e insertos en la vida cotidiana del país.