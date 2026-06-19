Ministro Arrau por caso de menores haitianos: "No hay ligado con este listado denuncias de presuntas desgracias"

19 jun. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó este viernes la controversia surgida tras la revelación de antecedentes sobre menores haitianos que ingresaron al país de forma irregular, asegurando que las distintas instituciones del Estado se encuentran trabajando para determinar la situación de cada uno de ellos.

Tras reunirse con la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, la autoridad afirmó que parte de los niños incluidos en los listados derivados de un informe reservado de Contraloría ya han sido ubicados, tal como reveló Mega Investiga de manera exclusiva, y se encuentran escolarizados o bajo el cuidado de sus tutores y padres. Sin embargo, reconoció que el proceso continúa en desarrollo.

Gobierno detalla investigaciones en curso

Respecto del trabajo desplegado por el Estado, el ministro explicó que existen diversas líneas de acción que se están desarrollando de manera paralela.

"Primero, hay investigación policial, que la lidera el Ministerio Público. El Fiscal Nacional estuvo aquí ayer (jueves) reunido con el Presidente de la República y las policías están trabajando", señaló.

Asimismo, indicó que la Contraloría mantiene investigaciones administrativas relacionadas con observaciones detectadas en la materia y que el Ejecutivo espera acceder en los próximos días al informe final del organismo fiscalizador.

"Lo más importante y la prioridad número uno son los niños", enfatizó Arrau, defendiendo además el rol de la ministra Wulf, quien encabeza la fuerza de tarea destinada a recopilar antecedentes y esclarecer la situación de los menores.

"No hay denuncias de presuntas desgracias asociadas al listado"

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es el eventual paradero de algunos de los menores. Frente a ello, el titular de Seguridad fue enfático al descartar que existan denuncias por desaparición vinculadas a los nombres incluidos en el listado.

Según explicó, la Policía de Investigaciones trabaja junto a organismos de salud, educación y municipios para verificar la condición y ubicación de cada niño.

"Hay que ser claro en que, si bien el Ministerio Público tenía algunas investigaciones que venían de antes, al momento no hay ligado con este listado denuncias de presuntas desgracias o cosas como esas", afirmó.

No obstante, reconoció que el caso ha provocado una fuerte conmoción pública, por lo que consideró fundamental seguir entregando información que permita despejar dudas y dar tranquilidad a la ciudadanía.

Arrau afirma que las indagatorias no comenzaron ahora

Consultado por los antecedentes y alertas que distintas instituciones habían emitido anteriormente sobre posibles irregularidades en el ingreso de menores al país, Arrau sostuvo que las investigaciones ya existían antes de la filtración del informe preliminar de Contraloría.

"Efectivamente, habían varias denuncias; el Ministerio Público tenía algunas en desarrollo, estaban en diferentes fiscalías, y lo que nos ha comentado el Fiscal Nacional es que se están tratando de coordinar o de unificar esas causas", explicó.

Finalmente, el ministro recalcó que la situación no es nueva, aunque la difusión del informe de Contraloría permitió visibilizar observaciones administrativas que ahora son objeto de revisión.

En esa línea, aseguró que existen investigaciones en curso y que distintas instituciones continúan colaborando para esclarecer completamente el caso de los menores haitianos.

Todo sobre Caso niños haitianos