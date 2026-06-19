"Todos con sus familias": Alcalde de Graneros confirma que encontraron a los 9 niños haitianos sin paradero conocido en su comuna

19 jun. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgieron este viernes en torno al caso de los menores haitianos que ingresaron a Chile presuntamente de manera irregular y cuyo paradero es objeto de preocupación tras los antecedentes revelados por un informe de Contraloría.

El alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, informó a Meganoticias Ahora que los nueve niños asociados a su comuna ya fueron completamente identificados y se encuentran junto a sus familias, escolarizados y en buenas condiciones.

La información amplía lo conocido durante las últimas horas, luego de que inicialmente se reportara la identificación de cinco menores.

Las declaraciones del jefe comunal se producen en medio de la investigación que llevan adelante distintas instituciones para esclarecer la situación de decenas de niños haitianos que llegaron al país en vuelos provenientes de Haití y cuyos registros presentaban inconsistencias.

Municipio activó búsqueda tras alerta del Ministerio

Según explicó Miñañir, la alerta llegó durante la jornada del miércoles desde organismos del Gobierno, lo que motivó un despliegue inmediato de equipos municipales para verificar la situación de cada uno de los menores.

"El día miércoles nos reportan desde el ministerio que eventualmente en nuestra comuna habían 9 niños que estarían en esta categoría de desconocimiento de su paradero, desde ahí que activamos el jueves a primera hora todos los primeros equipos", señaló.

El alcalde indicó que la principal preocupación fue descartar cualquier situación de vulneración de derechos y conocer el estado real de los niños: "Eso nos movió ante todo para saber y conocer el paradero, uno se imagina lo peor", afirmó.

"Los 9 niños ya han sido identificados"

Tras las visitas realizadas por funcionarios municipales y el cruce de antecedentes con distintas bases de datos, el municipio logró confirmar la ubicación de todos los menores asociados al caso en la comuna.

"Ya podemos decir con total claridad y tranquilidad que los 9 niños ya han sido identificados, ya están todos con sus familias, escolarizados, con una red de apoyo como corresponde", aseguró Miñañir.

Asimismo, sostuvo que para el municipio la situación quedó aclarada tras las verificaciones realizadas durante las últimas horas: "En nuestra comuna de Graneros ya cerramos este ciclo con esto que está pasando a nivel nacional", agregó.

Alcalde apunta a un posible problema en los registros

Junto con recalcar que los menores se encuentran en buen estado, el jefe comunal planteó que la situación podría estar relacionada con problemas administrativos o de actualización de información.

"Queremos ser claros en esto, que los niños están bien, sin ningún inconveniente. Pareciera más un error de sistema", afirmó.

Finalmente, explicó que el trabajo municipal consistió en visitar a cada una de las familias para comprobar personalmente la situación de los menores.

"El trabajo que se hizo fue visitar a cada una de las familias y tener certeza de lo que estamos hablando, dar la tranquilidad a la comuna de que los niños se encuentran sin ningún inconveniente", sostuvo.

El alcalde agregó que el objetivo principal siempre fue resguardar a los menores y evitar exponer antecedentes que pudieran afectar su privacidad o generar nuevas situaciones de vulneración.

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