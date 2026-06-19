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Nacional

"¿Quién tiene la culpa?": La interrogante de Juan Manuel Astorga por instituciones en caso de niños haitianos

19 jun. 2026 - 11:28 hrs.

Juan Manuel Astorga expone la falta de responsabilidad institucional y cómo diversas entidades se escudan en sus competencias técnicas para ignorar las irregularidades en el sistema.

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