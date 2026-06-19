Gobierno anuncia envío de equipo a Haití: "Para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones"

19 jun. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes una serie de medidas adoptadas tras las investigaciones vinculadas al ingreso de menores haitianos a Chile, entre ellas el envío de un equipo especial a Haití para revisar el funcionamiento del consulado chileno en Puerto Príncipe.

La decisión se conoce en medio de la controversia generada por el caso de los menores haitianos que ingresaron al país y cuyas situaciones migratorias están siendo investigadas por distintos organismos del Estado, además de las observaciones detectadas en procesos de legalización de documentos realizados en la nación caribeña.

A través de una declaración pública, la Cancillería aseguró que se encuentra colaborando activamente con las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), poniendo a disposición todos los antecedentes requeridos.

Cancillería detectó un aumento inusual de legalizaciones en Haití

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante 2025 se identificó una situación que encendió las alertas al interior de la cartera.

"En 2025, se observó un registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití", señaló el comunicado.

A raíz de estos antecedentes, la Cancillería adoptó una serie de medidas administrativas, entre ellas el término de funciones del cónsul de Chile en Puerto Príncipe, la revocación de facultades del ministro de fe encargado de estos trámites y la instrucción de un sumario administrativo que actualmente continúa en desarrollo.

Asimismo, informó que "se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI" para que las instituciones competentes determinen la existencia o no de eventuales irregularidades.

Enviaron equipo a Haití para evaluar procesos del consulado

Dentro de las acciones adoptadas, el Gobierno confirmó el despliegue de funcionarios hacia Haití con el objetivo de revisar el funcionamiento de la representación diplomática chilena.

"El ministro Francisco Pérez Mackenna también dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones", detalló la Cancillería.

La medida busca revisar los procedimientos utilizados en Puerto Príncipe y fortalecer los mecanismos de control mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales.

Cancillería enfatiza colaboración con Fiscalía y la PDI

En la declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores también aclaró que los consulados chilenos no participan en la tramitación de visas de reunificación familiar, precisando que dicho procedimiento corresponde al Servicio Nacional de Migraciones.

Además, recordó que en mayo de 2024 el organismo migratorio flexibilizó ciertos requisitos documentales para ciudadanos haitianos, permitiendo que "para las solicitudes de residencia presentadas fuera del país se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la necesidad del trámite ante el Consulado de Chile en Haití".

Finalmente, la Cancillería sostuvo que, por instrucción del Presidente José Antonio Kast, el esclarecimiento de los hechos es una prioridad para el Gobierno.

"El ministro Pérez Mackenna ha establecido que es de máxima urgencia para la Cancillería el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público y la PDI", concluyó el comunicado.

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