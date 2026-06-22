PDI confirma que ya fueron ubicados 52 de los 64 niños haitianos: Están con familiares directos e insertos en el sistema escolar

22 jun. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que ya fueron ubicados 52 de los 64 niños haitianos que ingresaron al país en el marco de procesos de reunificación familiar, y que actualmente son objeto de investigación.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que lograron dar con el paradero de los menores.

Los niños que han sido encontrados permanecen junto a familiares directos. Además, se encuentran incorporados al sistema educacional y cuentan con acceso a prestaciones de salud.

¿Qué informó la PDI sobre los menores haitianos?

Cerna entregó nuevos antecedentes respecto de la revisión que se está realizando para determinar la situación de los niños haitianos que forman parte de la investigación.

"Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud, y están con los padres, madres o hermanos (…) Están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan", explicó.

La autoridad precisó que aún continúan las diligencias: "Seguimos ubicando a los otros para tener claridad sobre en qué situación están" señaló Cerna.

Consultado respecto de si los antecedentes reunidos hasta ahora permiten descartar la existencia de una eventual red de tráfico de menores, Cerna evitó emitir conclusiones y sostuvo: "No puedo hablar de supuestos".

Gestiones y cooperación bilateral para esclarecer el caso

El director general de la PDI indicó que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, los menores ingresaron al país mediante procesos de reunificación familiar solicitados por adultos residentes en Chile.

Asimismo, planteó que los procedimientos por los que se llevan a cabo estas operaciones siempre pueden ser revisados: "Todo es mejorable. Todo es perfectible", señaló.

La actualización entregada por la PDI se conoce mientras continúan las gestiones del Gobierno para reunir más antecedentes sobre estos casos.

Durante el fin de semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo como embajador especial en Haití.

Según informó Cancillería, el diplomático tendrá la misión de coordinar acciones con autoridades haitianas y organismos locales, además de liderar el trabajo del equipo consular chileno desplegado en Puerto Príncipe para recopilar información relacionada con los menores investigados y avanzar en la reapertura del consulado de Chile en ese país.