Caso niños haitianos: Canciller pide a Haití colaborar en la trazabilidad de información sobre los menores

22 jun. 2026 - 01:50 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo este domingo una reunión bilateral con su par de Haití, Raina Forbin, en la que ambos se comprometieron a trabajar juntos para abordar la situación de los niños haitianos en Chile.

¿Dónde se reunieron y qué se acordó?

El encuentro se realizó en Ciudad de Panamá, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, instancia en la que participarán ambos cancilleres.

Durante la reunión, Pérez Mackenna solicitó a Haití colaboración en la trazabilidad de la información sobre los menores de edad que han llegado al país.

Embajador viajará a Puerto Príncipe esta semana

El canciller chileno explicó que esta semana llegará a Puerto Príncipe el embajador en Misión Especial, Marco Aguayo, quien tendrá la tarea de recolectar información que ayude a clarificar la situación respecto a las reunificaciones familiares.

El objetivo es conocer el estado de los niños haitianos en Chile y mejorar los procesos de cara a la reanudación de las actividades de la Sección Consular en la capital haitiana.

Parte de una fuerza de tarea del Gobierno

Según indicó la Cancillería, estas medidas forman parte de las acciones de la fuerza de tarea creada por el Gobierno para dar respuesta a este tema.

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