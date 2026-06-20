Alcalde de Estación Central confirma hallazgo de 34 niños haitianos: Fueron encontrados "en buenas condiciones y escolarizados"

20 jun. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras la Policía de Investigaciones (PDI) y el Gobierno informaron oficialmente la ubicación de 33 niños, niñas y adolescentes haitianos que habían sido reportados como inubicables, distintos municipios continúan realizando sus propios operativos de búsqueda y cruce de información.

Uno de ellos fue el municipio de Estación Central, donde el alcalde Felipe Muñoz confirmó que hasta ahora han logrado ubicar a 34 menores incluidos en el listado entregado por la Subsecretaría de la Niñez.

La autoridad explicó que durante la jornada equipos municipales recorrieron distintos sectores para verificar la situación de los menores y sus familias. “Estos niños se encuentran en buenas condiciones, son niños que están escolarizados, niños que se encuentran hoy día con sus padres”, señaló el alcalde.

El jefe comunal destacó que el objetivo principal de las diligencias era conocer el estado de los menores y confirmar que se encontraban bajo resguardo. “Para nosotros es muy tranquilizador”, afirmó.

Respecto al proceso de búsqueda, explicó que en algunos casos los equipos municipales tuvieron dificultades para acceder a los domicilios registrados. “Algunas direcciones no existían y tuvimos que corroborar también con los vecinos, lo que nos permitió fortalecer la base de datos y poder aclararla”, indicó.

El alcalde también explicó que el municipio ha trabajado con información entregada voluntariamente por las familias. “Son datos que, a partir de la confianza que la gente ha depositado en la municipalidad, se fueron entregando”, señaló.

Además, indicó que aquellos casos en los que no se logre confirmar la información quedarán registrados dentro de los antecedentes recopilados por los equipos desplegados en terreno.

Todo sobre Caso niños haitianos