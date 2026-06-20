Caso de niños haitianos en Chile: Municipios de Romeral y Temuco entregan detalles de hallazgos

20 jun. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que 33 de los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que habían sido reportados inicialmente como inubicables en el país ya fueron encontrados, mientras continúan las diligencias para ubicar a los 31 menores restantes.

Tras conocerse el caso, alcaldes de dos comunas entregaron detalles a Meganoticias Siempre Juntos sobre los procedimientos realizados en terreno y cuestionaron que los municipios no fueran considerados inicialmente en el cruce de información.

Niños ubicados en Romeral

En la comuna de Romeral, Región del Maule, el alcalde José Antonio Arellano confirmó que lograron ubicar a seis de los siete menores que figuraban en el listado recibido desde la Defensoría de la Niñez.

El edil reveló una situación que calificó como una vulneración de derechos: “Nos encontramos con tres niños en una casa que estaba cerrada con candado. Había niños de 6, 8 y 13 años, estaban encerrados adentro y no había ninguna persona adulta en el momento”, afirmó.

Según explicó Arellano, mientras se realizaba el procedimiento se produjo un incendio a metros del lugar, lo que generó preocupación en los equipos municipales. Posteriormente, llegó la pareja del padre de los menores y pudo abrir la vivienda.

“Nos vimos con una situación de vulneración de derechos. Soy abogado, entiendo bien el procedimiento e hicimos la denuncia en Carabineros para que el Tribunal de Familia se haga cargo y se adopten las medidas de protección”, indicó.

Niños ubicados en Temuco

En Temuco, en tanto, el alcalde Roberto Neira informó que, de los 38 casos reportados en la comuna, 32 menores ya fueron localizados.

El jefe comunal explicó que los equipos municipales hicieron visitas domiciliarias y cruces de información con educación y salud, y lograron confirmar que la mayoría de los menores se encuentran en la comuna, mientras que dos de ellos están fuera de Temuco.

“Se han realizado algunas visitas domiciliarias y este fin de semana tenemos que realizarlas todas”, señaló.

Neira agregó que en la comuna se pudo corroborar que los menores están insertos en el sistema educativo y que varios cuentan con registros de atención en la red de salud municipal.

“Hoy día podemos decir que el 100% de ellos está estudiando y además hicimos el cruce con salud municipal, donde pudimos corroborar que todos han tenido de alguna u otra forma alguna atención”, afirmó.

El caso se originó tras una investigación que detectó el ingreso de menores haitianos al país bajo la figura de reunificación familiar. Sin embargo, en varios casos no se habrían realizado los controles migratorios correspondientes ni presentado la documentación necesaria para acreditar dicha condición.

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