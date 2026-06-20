Ministra Wulf y niños haitianos reportados por municipalidades: "Casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme"

20 jun. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf Le May, se refirió al caso de los niños, niñas y adolescentes haitianos reportados como inubicables y aclaró que los menores identificados por distintos municipios no necesariamente corresponden al listado de 64 casos contenidos en el preinforme de Contraloría.

La autoridad destacó que la Policía de Investigaciones logró ubicar a 33 de los 64 niños y adolescentes incluidos en dicho listado, quienes fueron encontrados junto a sus familias, mientras continúan las diligencias para localizar a los restantes.

“Respecto del caso de los niños haitianos que ha conmovido al país, ayer tuvimos un primer avance importante (...) quienes efectivamente están con sus familias. Hoy nuestra prioridad es ubicar a los restantes”, señaló.

Wulf explicó que el Gobierno mantiene un trabajo coordinado con distintas instituciones para apoyar la labor investigativa de la PDI y consolidar la información sobre la situación de los menores.

Además, destacó el trabajo realizado por algunos municipios que han logrado identificar a niños en sus comunas tras realizar sus propios cruces de información. “También hemos visto el compromiso de algunos municipios que desde las Oficinas Locales de la Niñez han identificado a algunos niños en sus comunas”, afirmó.

Sin embargo, la ministra recalcó que estos casos corresponden a un proceso distinto y no necesariamente forman parte de los 64 menores del preinforme.

“Esos casos no necesariamente corresponden a los 64 del preinforme, sino que responden a un llamado realizado desde la Subsecretaría de la Niñez para conocer el estado de la población que ha ingresado por reunificaciones familiares”, explicó.

Según detalló, esta revisión busca verificar que los niños y adolescentes se encuentren en buenas condiciones, considerando las alertas surgidas a partir de las investigaciones en curso.

Finalmente, la ministra reconoció que el caso dejó en evidencia brechas en la coordinación institucional y aseguró que se trabaja para fortalecer los sistemas de información y evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“Lo más importante de todo este trabajo siempre van a ser los niños y su bienestar”, concluyó.

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