Experto y expulsión de ceniza en Complejo volcánico Nevados de Chillán: "Ese material ya indica que hay una erupción en curso"

27 jun. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

El complejo volcánico Nevados de Chillán registró durante la tarde de ayer viernes un pulso eruptivo desde uno de sus cráteres, lo que generó atención entre autoridades, turistas y habitantes de la zona cordillerana de la Región de Ñuble.

El fenómeno ocurrió cerca de las 13:00 horas y se pudo observar desde distintos puntos del sector Valle de Las Trancas, donde visitantes captaron imágenes del material expulsado desde la zona del volcán.

Según explicó el vulcanólogo Jorge Romero, de la Universidad de O’Higgins, lo observado corresponde a un pulso eruptivo con emisión de cenizas y no a una fumarola.

“Fumarola en este caso no aplica, porque la fumarola más bien son gases y vapores que se emiten a partir de un cráter. En este caso lo que tenemos, como se ve en las imágenes, es ceniza. Y ese material ya indica que hay una erupción en curso”, explicó el especialista.

Tras esta actividad, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantuvo la alerta técnica amarilla, mientras que Senapred declaró alerta temprana preventiva para 2 comunas cercanas. Las autoridades indicaron que la medida implica reforzar el monitoreo y mantener informada a la población, aunque llamaron a la calma.

Expertos señalaron que este tipo de actividad se encuentra dentro de los procesos habituales del complejo volcánico, que tuvo un ciclo eruptivo entre 2016 y 2022 y que actualmente vuelve a presentar señales de actividad. Además, indicaron que la dispersión de cenizas dependerá de las condiciones meteorológicas y del comportamiento de los vientos en altura.

Desde el sector turístico, la preocupación está puesta en el impacto que pueda generar la actividad volcánica durante la temporada invernal. Sin embargo, visitantes y trabajadores del Valle de Las Trancas señalaron que este tipo de episodios no es extraño en la zona y destacaron la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades.

Actualmente, se mantiene un radio de exclusión de un kilómetro alrededor del cráter activo y los equipos especializados continúan monitoreando la evolución del complejo volcánico.