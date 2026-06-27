Christell Rodríguez denuncia en sus redes sociales cruel comentario que recibió de una seguidora durante su embarazo

27 jun. 2026 - 10:34 hrs.

Christell Rodríguez compartió en sus redes sociales un ofensivo comentario que le enviaron por Instagram, mientras espera la llegada de su bebé.

En la captura compartida por la artista, una usuaria identificada como Paloma Ramírez le envió una serie de descalificaciones contra ella y su futuro hijo, además de cuestionar el nombre que eligió para el bebé.

El cruel mensaje que recibió de una seguidora

“Pobre feto de tener una mamá tan ridícula, infantil y estúpida. Ojalá no nazca ese feto si no pobreeee traumadito lo vas a tener y al ponerle Valentino...”.

La misma usuaria agregó: “No te ataques tú eres la responsable de tener redes tú sabes a qué pasa todos pueden opinar”.

Y cerró con otro mensaje: “Mientras subas contenido la gente seguirá tirando”.

"Es mi mejor filtro de vida"

Tras recibir el ofensivo comentario, Christell respondió en sus historias con una reflexión sobre su forma de ser y los límites que ha aprendido a poner en redes sociales.

“Por mucho tiempo mi forma de ser le ha hecho ruido a muchas personas y en algún momento pensé que yo estaba mal Ahora entiendo que es mi mejor filtro de vida y mi nivel de seguridad 1000. Si te incomodo de alguna forma entonces no eres alguien que deba formar parte de mi vida y eso está bien, pero no me avisen.

Finalmente, la cantante añadió otro mensaje dirigido a Paloma: “Paloma a pesar de no gustarle mi persona encuentra en mi la confianza de expresarse y buscar mi atención, eso refleja algo mucho más profundo, más allá de sus palabras que también demuestran muchas problemáticas personales y que espero que pueda superar para disfrutar su vida con paz y plenitud".