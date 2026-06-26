Quién es Yany Prado, la actriz a la que Tiago Correa le pidió matrimonio

26 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El actor chileno Tiago Correa sorprendió al revelar detalles desconocidos de su vida amorosa durante su participación en el podcast Sin Editar de Pamela Díaz, donde confesó que está comprometido y a punto de llegar al altar con la actriz cubana Yany Prado.

"Comprometido, a punto de casarnos. Pedí matrimonio... estaba feliz", relató el intérprete, quien además recordó la romántica propuesta que preparó en México junto a familiares y amigos de su pareja.

¿Quién es Yany Prado?

Yany Prado es una actriz y modelo nacida en Cuba, que ha desarrollado gran parte de su carrera artística en México, convirtiéndose en uno de los rostros emergentes de la televisión y las plataformas de streaming en los últimos años.

La intérprete alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en exitosas producciones como La reina del sur, donde justamente conoció a Tiago Correa. También ha formado parte de otras series y producciones latinoamericanas que le han permitido consolidar una carrera en la actuación.

Además de su trabajo en televisión, Prado ha construido una importante comunidad de seguidores en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida profesional y personal.

La romántica propuesta de matrimonio de Tiago Correa

Durante la conversación con Pamela Díaz, Tiago Correa recordó que organizó una elaborada propuesta de matrimonio en Valle de Bravo, México, con la ayuda de la hermana de Yany, quien viajó especialmente para participar de la sorpresa.

"Hablé con la hermana de Yany, que vive en Miami. Armamos todo un plan", explicó el actor.

Según relató, ambos realizaron un paseo en lancha, mientras sus amigos más cercanos se acercaban en otra embarcación acompañados de música especialmente elegida para el momento.

"Cuando venían con la música, me agaché y le pasé el anillo. Después arrendé una casa y nos fuimos todos a celebrar", recordó.

Así comenzó la historia de amor entre Tiago Correa y Yany Prado

El actor chileno también reveló que, tras radicarse en México, pasó cerca de cuatro años soltero antes de conocer a la actriz cubana durante el rodaje de una producción en Colombia.

"Yo estaba seguro de que no quería estar con nadie, pero la conocí a ella", confesó.

Sin embargo, la conquista no fue sencilla. "No me aceptó salir como en tres semanas, pero al final lo logré", recordó entre risas, sobre el inicio de una relación que años después los llevaría a comprometerse y planificar su matrimonio.