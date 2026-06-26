Fernanda Salazar y Francisco Dañobeitía revelan el verdadero motivo de su ruptura matrimonial

26 jun. 2026 - 14:15 hrs.

Aunque hoy mantienen una relación cordial por el bienestar de su hijo, Fernanda Salazar y Francisco Dañobeitía recordaron uno de los períodos más complejos de sus vidas.

En su podcast “Dios, Patria y Familia”, ambos repasaron desde el inicio de su romance hasta el proceso que enfrentaron cuando decidieron poner fin a su matrimonio.

La conversación comenzó con una anécdota sobre sus primeros años juntos. Según recordó Fernanda, ambos se casaron apenas tres meses después de iniciar la relación.

“Y de repente hubo una infidelidad”

La actriz relató que todo surgió en una conversación en la que coincidieron en que ninguno había pensado en casarse. Sin embargo, esa idea terminó derivando en una propuesta espontánea que los llevó al altar.

La ceremonia estuvo inspirada en la estética de los años 30 y se transformó en una celebración poco convencional.

Fue en ese contexto cuando Fernanda reveló uno de los momentos más delicados del relato. “Y de repente hubo una infidelidad”, señaló la actriz.

Aunque el tema fue mencionado abiertamente, Francisco Dañobeitía prefirió no profundizar en detalles, indicando que ese episodio formó parte de una crisis que derivó en la separación definitiva.

Las declaraciones llamaron la atención de los seguidores, ya que hasta ahora no habían abordado públicamente estos aspectos de su historia.

"Empezamos a vernos incompatibles como pareja"

Durante la conversación, Fernanda Salazar explicó que la juventud y el desarrollo de sus carreras influyeron directamente en el desgaste de la relación.

“Nosotros éramos muy jóvenes. Yo tenía 24 años, estábamos los dos con nuestras carreras haciendo muchas cosas y de repente la vida adulta nos golpeó en la cara y nos dimos cuenta de que había muchas cosas que no teníamos resueltas”, detalló.

Según relató, las exigencias laborales y los desafíos de la vida adulta hicieron evidente el distanciamiento.

“Empezamos a distanciarnos y a vernos incompatibles como pareja también”, reconoció.