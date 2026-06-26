Actriz de "Pobre Novio" busca a amiga desaparecida tras terremotos en Venezuela: "No sabemos si está con vida"

26 jun. 2026 - 08:54 hrs.

Las últimas horas han estado marcadas por la incertidumbre para Nathalie Vera, recordada por su paso por la teleserie de Mega "Pobre Novio". Desde Chile, la actriz venezolana ha seguido de cerca las consecuencias de los terremotos registrados en su país, mientras intenta mantenerse conectada con sus seres queridos y ayudar a difundir la búsqueda de personas desaparecidas.

Vera, que interpretó a Génesis Márquez en la producción de Mega, compartió en sus redes sociales la angustia que ha vivido desde que ocurrieron los movimientos telúricos. Primero, porque durante varias horas no pudo saber nada de su familia. Después, porque recibió una noticia aún más devastadora: una de sus amigas más cercanas sigue atrapada entre los escombros de un edificio en La Guaira.

Con el paso de las horas, Nathalie logró contactarse con su madre y recibió algo de tranquilidad. “Mi mamá, gracias a Dios, se pudo comunicar conmigo, me tenía de los nervios... En Punta de Mulatos, gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente se quedaron sin luz, sin agua y por eso no pueden comunicarse con nosotros. Mi familia, gracias a Dios, está bien, mi mamá, mi papá, mis tías, están todos bien, solamente pasaron el susto”, relató.

La búsqueda que sigue en La Guaira

Pero mientras esa preocupación se calmaba, otra se hacía más fuerte. Según contó, su amiga Bárbara Vivas permanece desaparecida junto a su hija, mientras que su esposo logró ser rescatado con vida, 34 horas después del terremoto.

La actriz reveló que hace pocos días estaba compartiendo con ella en Venezuela y que, por coincidencia, adelantó su regreso. “Mi vuelo de regreso de Venezuela era para hoy y me quejé tanto porque tuve que adelantar mi vuelo, sin saber que quizás Dios me estaba salvando del peligro”, escribió.

Esa cercanía reciente volvió aún más difícil procesar lo ocurrido. “Mi amiga, con la que tanto compartí en Venezuela antes de venirme, está bajo los escombros del edificio. No sabemos si está con vida. Su cuñado está haciendo todo lo posible”, expresó.

La angustia de Nathalie

Vera contó que vivió "en Venezuela en la Guaira hasta los 21 años. Osea, estoy tan conmovida porque hay tantos amigos, tantos familiares, tantas personas con las que estudié, tantas noticias de personas que han fallecido, amigos que han perdido a sus padres...”.

Luego, comenzó a quebrarse mientras hablaba: "No sé que hacer. Estoy aquí con la impotencia y con el dolor de estar tan lejos y no poder hacer más que publicar y ya y nada solamente les pido que estén en oraciones por mi país, por mi Guaira... porque todos los que estamos afuera ya no sabemos qué hacer para conseguir a nuestros familiares y amistades".

“Yo solamente pido que, por favor pueda llegar ayuda, llegar maquinaria, que los otros países por favor, puedan ayudar a nuestro país. Yo no sé por qué tenemos que pasar por tanto, por qué ser venezolana es tan difícil”, dijo entre lágrimas.

Mientras las labores de búsqueda continúan, Nathalie sigue compartiendo en sus redes sociales imágenes e información de personas desaparecidas, aferrada a la esperanza de que su amiga pueda ser encontrada con vida.