Corresponsal de Meganoticias revela nivel de destrucción en La Guaira: "Es impresionante lo que hemos visto"

25 jun. 2026 - 20:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un devastador panorama comenzó a revelarse en las últimas horas en Venezuela, luego de que un doble terremoto sacudiera con fuerza la zona central del país.

El corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, reportó en vivo desde el lugar de los hechos, señalando que la salida del sol este jueves expuso la verdadera magnitud de una tragedia que ya deja cifras alarmantes.

Labores de rescate a contrarreloj en Caracas

La capital venezolana no fue ajena a la fuerza del sismo. Varios edificios colapsaron por completo en distintos puntos de la ciudad. Los equipos de emergencia y los propios vecinos trabajan intensamente removiendo escombros, impulsados por la esperanza de encontrar sobrevivientes.

"Todavía hay personas con vida porque se escucha a personas gritando, hablando desde dentro de los escombros y se está trabajando para tratar de conseguirlos", relató con conmoción el periodista.

La Guaira: El epicentro de la destrucción

Si bien Caracas sufrió graves daños, la peor parte se la llevó La Guaira, una zona costera ubicada en el norte del país. Hoy, este sector es considerado la "Zona Cero" del desastre, registrándose el colapso de aproximadamente 250 edificios.

La Guaira no es solo una región residencial de cerca de 500.000 habitantes; es el corazón logístico y turístico del país:

Alberga el principal puerto de Venezuela, clave para importaciones y exportaciones.

Cuenta con un aeropuerto.

Es un polo turístico caracterizado por modernos edificios de departamentos frente al mar, muchos de los cuales se desplomaron.

"Que se hayan caído esta cantidad de edificios... la verdad es que es impresionante lo que hemos visto el día de hoy", manifestó el corresponsal.

Una de las áreas más afectadas es el sector turístico de Playa Blanca, donde la mayoría de las edificaciones se vino abajo. Ante el colapso de las líneas tradicionales, la población civil se ha volcado masivamente a las redes sociales, difundiendo fotografías y números de contacto para encontrar a sus seres queridos.

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