La plataforma que ayuda a buscar desaparecidos tras los devastadores terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

Las labores de rescate en Venezuela tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 no se detienen y las dificultades en las comunicaciones mantienen en vilo a miles de familias.

Ante la urgencia de coordinar información confiable, surgió una valiosa iniciativa ciudadana digital diseñada exclusivamente para centralizar la búsqueda de personas extraviadas tras la catástrofe.

Plataforma que ayuda a buscar a desaparecidos

Se trata de la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com, un portal web desarrollado contra el tiempo por una red de voluntarios venezolanos, tanto residentes dentro del país como miembros de la comunidad en el exterior. Su único propósito es facilitar el cruce de datos en momentos donde cada minuto cuenta.

¿Cómo funciona la plataforma de búsqueda?

El sitio web está diseñado con una interfaz sencilla y accesible para que cualquier usuario pueda interactuar con ella sin complicaciones técnicas. Sus funciones principales se dividen en las siguientes herramientas clave:

Reporte de personas extraviadas: Si una familia no ha logrado establecer contacto con un ser querido en las zonas afectadas, puede ingresar sus datos básicos en un formulario en línea.

Buscador avanzado: Permite filtrar y buscar a personas registradas mediante su nombre, apellido y ubicación geográfica específica.

Actualización de estado: Una de las funciones más importantes es la opción de informar cuando alguien que figuraba en la lista ya fue localizado. Esto ayuda a depurar la base de datos en tiempo real.

Apoyo visual: El sistema permite adjuntar fotografías, un factor crucial para los rescatistas y la comunidad a la hora de identificar personas en terrenos con accesibilidad limitada.

Las preocupantes cifras de la emergencia

La magnitud del desastre se refleja de forma directa en el volumen de tráfico y registros que ha recibido el portal. Según los datos recopilados por la propia plataforma, ya se han contabilizado más de 46 mil reportes de personas desaparecidas.

Los administradores y creadores de la iniciativa han querido ser enfáticos en su transparencia: aclaran firmemente que no reciben ni administran ningún tipo de donaciones económicas.

Su labor se limita estrictamente a ofrecer una herramienta tecnológica ciudadana y gratuita para reunir información de utilidad pública.

Balance oficial de la tragedia

Este esfuerzo digital comunitario corre en paralelo a los masivos operativos de emergencia desplegados en el territorio venezolano.

El último balance oficial de las autoridades cifra el impacto de los sismos en 188 personas fallecidas, 1.520 heridos y al menos 157 desaparecidos oficiales atrapados en las estructuras colapsadas o en zonas incomunicadas.

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