"Papá, se está cayendo esto": El angustiante relato de venezolano en Chile tras terremotos que azotaron al país caribeño

25 jun. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

José, un venezolano que reside en Chile, vivió a la distancia las consecuencias de los terremotos que afectaron a su país. Mientras seguía las noticias desde Chile, recibió una llamada de su hija, quien se encuentra en Caracas en medio de la emergencia.

La joven había salido a comprar pan cuando comenzó el movimiento telúrico. Al regresar, observó los daños en el edificio ubicado al frente de su vivienda y alertó a su padre: "El edificio donde nosotros tenemos el apartamento, yo me sentía tranquilo porque es antisísmico, pero ahora ella nos comenta que parte del (otro) edificio se está cayendo", manifestó José.

"Papá, se está cayendo esto", alertó su hija sobre el inmueble contiguo.

Problemas de comunicación y daños en la zona más afectada

Desde Estación Central, José reconoció que "hay bastante incertidumbre, hay bastante preocupación" entre quienes intentan comunicarse con sus familiares. Las comunicaciones han sido complejas debido a cortes eléctricos y problemas de cobertura en Caracas.

Según explicó, la señal telefónica llega de manera intermitente y varios vecinos han logrado mantenerse conectados gracias a una antena Starlink instalada autónomamente por un residente del sector, quien decidió compartir la conexión con otros vecinos.

También señaló que durante las últimas horas se han utilizado herramientas digitales para facilitar el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas la aplicación VenApp.

"Nosotros esta mañana conversamos con una vecina que hace un año había comprado un apartamento en La Guaira, que es a orilla de la playa, y nos comunicaba que su edificio se cayó entero", prosiguió.

La Guaira, ubicada frente al mar Caribe y a unos 40 minutos de Caracas, es uno de los puntos más afectados del país, y fue declarada "zona de desastre" por el gobierno interino debido a los efectos que dejaron los movimientos telúricos.

En medio de este escenario, José realizó un llamado: "A todas las autoridades de los distintos países del mundo, pongan el ojo en Venezuela, ayuden a los venezolanos", expresó.

Además, agregó que sus compatriotas están en una "situación vulnerable" y que se trata de "un país que no está preparado para vivir este tipo de sismos y terremotos como lo que ha ocurrido en Venezuela y que no solamente ocurrió una vez", sostuvo.

Todo sobre Terremoto en Venezuela