Se reportan saqueos en zona costera de Venezuela afectada por devastadores terremotos

25 jun. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de personas saqueó al menos una tienda comercial en una zona costera de Venezuela afectada por dos devastadores terremotos que dejaron 164 muertos la víspera, constató este jueves un equipo de la AFP.

El incidente se produjo en Catia la Mar, ubicada en la población costera de La Guaira vecina con Caracas.

Allí, hombres y mujeres salían con bolsas llenas de productos de un negocio de alimentación semiquemado, según la misma fuente.

Doblete de sismos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) destacó en su sitio web que hubo dos grandes sismos. El primero de magnitud 7,2 y menos de un minuto después hubo un segundo movimiento telúrico de 7,5, ambos de menor profundidad, lo que provocó que se percibieran con mayor intensidad.

El corresponsal de Meganoticias en Venezuela, Fernando Tineo, explicó que por el momento hay servicios que están caídos en varias partes de Caracas y que los equipos de rescate están buscando entre escombros para encontrar a personas que pueden estar desaparecidas.

Unos registros en redes sociales dejaron en evidencia daños en un aeropuerto. Luego, se reportó el desplome de estructuras en varias partes del país a raíz del evento de gran magnitud.

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