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URGENTE: Señal en vivo: Terremoto en Venezuela

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Registros muestran momentos de alta tensión en aeropuerto en Venezuela en medio de terremoto de 7,5

¿Qué pasó?

Unos registros compartidos este miércoles en redes sociales dejaron en evidencia los momentos de terror que se vivieron en un aeropuerto de Venezuela en medio del terremoto 7,5.

Los videos corresponden a lo ocurrido en el recinto de Maiquetía, donde las personas que se encontraban allí tuvieron que ponerse a salvo por la intensidad del movimiento telúrico.

Las imágenes muestran una gran cantidad de polvo a raíz del remezón y cortes de luz al interior del aeropuerto, además de los gritos de quienes estaban en el interior.

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Réplicas y caída de servicios

El movimiento telúrico, que se percibió con fuerza en Caracas, vino acompañado de una serie de réplicas de menor magnitud.

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Sumado a lo anterior, se reportaron caídas en los servicios básicos, como telefonía y energía eléctrica, además del colapso de ciertas estructuras.

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