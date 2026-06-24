SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas de Chile tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela

24 jun. 2026 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido este miércoles en Venezuela.

El movimiento telúrico se produjo pasadas las 18:00 horas de esta jornada y se percibió con fuerza en Caracas, aunque el epicentro fue 16 kilómetros al suroeste de Morón.

De acuerdo a lo anterior, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

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