SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas de Chile tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido este miércoles en Venezuela.Ir a la siguiente nota
El movimiento telúrico se produjo pasadas las 18:00 horas de esta jornada y se percibió con fuerza en Caracas, aunque el epicentro fue 16 kilómetros al suroeste de Morón.
De acuerdo a lo anterior, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).