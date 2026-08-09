¿Quieres conocer Hawái sin pagar alojamiento?: Buscan voluntarios a cambio de 20 horas de trabajo semanal

09 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Hawái siempre ha sido una de las paradas más atractivas para quienes buscan una isla paradisíaca en la que puedan disfrutar un descanso o conocer otros lugares. Sin embargo, también se ha convertido en un destino bastante caro por el precio de los vuelos y el hospedaje.

En pesos chilenos, solamente el pasaje de ida y vuelta podría superar el millón de pesos, dependiendo de las tarifas de cada aerolínea.

Pero quienes tengan las ganas de visitar la isla y disfrutar de sus paisajes podrán hacerlo sin pagar arriendo y trabajar solamente unas horas durante la semana.

¿En qué consiste la oferta en Hawái?

Lo anterior se debe a que un santuario busca voluntarios alrededor del mundo que deseen visitar Hawái, ofreciéndoles alojamiento gratuito y el tiempo para visitar las zonas más atractivas del sector.

Se trata de un santuario dedicado al rescate y cuidado de animales en la isla de Keaau, que ha abierto un programa de voluntariado para encargarse de animales abandonados o en situaciones de salud complejas. Las tareas incluyen la alimentación de animales, la limpieza y el mantenimiento de espacios comunes, colaboración en proyectos ambientales y apoyo en las actividades del santuario.

La convocatoria solamente solicita 20 horas semanales de trabajo, lo que podría traducirse en cuatro horas diarias de jornada laboral.

Para postular al voluntariado, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Tener disponibilidad para cumplir con las horas establecidas.

Respetar las normas del santuario.

Costear su traslado y gastos personales en Hawái.

Pese a que no se solicita experiencia previa, los reclutadores valoran la experiencia.