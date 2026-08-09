"Nueva Plaza Italia": Proyecto contempla 8.750 m² de nuevas áreas verdes y espacios peatonales

09 ag. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los lugares más emblemáticos de Santiago se encuentra en proceso de transformación. Se trata de Plaza Italia, cuyo proyecto de renovación busca recuperar este histórico punto de encuentro y convertirlo en un espacio centrado en las personas.

La iniciativa, actualmente en ejecución, contempla una intervención integral del sector y considera una inversión de $26.148 millones.

Las obras comenzaron el 31 de octubre de 2024 y buscan modificar tanto el entorno de la plaza como la circulación peatonal y vehicular del sector.

Más áreas verdes y nuevos espacios

Uno de los principales cambios será el aumento de las áreas verdes, con la incorporación de 8.750 metros cuadrados adicionales.

El proyecto contempla además la intervención de distintos espacios del entorno, incluyendo la renovación integral de la Explanada de las Artes, ubicada frente a los edificios Turri.

También se construirá una nueva plaza cívica y áreas verdes entre los parques Balmaceda y Forestal, con el objetivo de generar un espacio más integrado y accesible para quienes transitan por el sector.

La intervención considera arborización, nuevos jardines y la renovación de elementos urbanos como la iluminación, pavimentación y equipamiento.

Más espacio para peatones

Otro de los ejes principales será mejorar la circulación peatonal y facilitar la conexión entre los distintos puntos del sector.

Ministerio de Obras Públicas

Para ello, el proyecto contempla nuevos recorridos y accesos peatonales mediante una reconfiguración del tránsito, además de una mayor integración con los distintos medios de transporte.

La idea es generar un espacio urbano con mayor continuidad para peatones y mejorar la accesibilidad hacia los parques y áreas públicas.

De esta manera, la intervención busca transformar Plaza Italia en un espacio más verde, conectado y accesible, recuperando su tradicional rol como uno de los principales lugares de encuentro y celebración de Santiago.