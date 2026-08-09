"El Chino" del Cajón del Maipo tras animar evento discotequero: Revelan cuánto le habrían pagado

09 ag. 2026 - 11:09 hrs.

Hace apenas unas semanas era protagonista de uno de los casos más comentados del país. Ahora, Manuel Orellana, conocido como "El Chino" del Cajón del Maipo, volvió a instalarse en la conversación pública, pero por un motivo completamente distinto: su debut como animador de una fiesta en una discoteca del barrio Bellavista.

Su nueva faceta fue abordada en el programa "¡Hay que decirlo!", donde se exhibieron imágenes de Orellana sobre el escenario del recinto, vestido con un overol y animando al público.

Más allá de su presentación, uno de los temas que más llamó la atención fue el monto que habría recibido por participar en el evento.

¿Cuánto le pagaron a "El Chino" por el evento?

"Tengo el monto que le habrían pagado a 'El Chino' por asistir a esta fiesta. Tengo entendido que era un pack, porque también estaba incluida Génesis. A 'El Chino' le habrían pagado la suma de tres millones de pesos", aseguró Ignacio Gutiérrez.

A ese antecedente se sumó otro dato sobre la actividad. "Cabe recordar que la gente pagaba seis mil pesos por entrar", comentó el periodista Manu González durante el programa.

La presencia de Génesis también marcó la noche

La fiesta también reunió a Génesis, expareja de Manuel Orellana, cuya presencia generó sorpresa luego de que se confirmara públicamente el término de la relación.

Consultada por el programa, la joven dejó en claro que su postura hacia "El Chino" no ha cambiado. "No lo he perdonado y no lo pienso perdonar, porque todavía no se la puede llevar muy pelá", afirmó.

Pese a ello, explicó que decidió asistir por un motivo familiar. "Vine solamente porque la hija me pintó y me dijo que no quería venir sola, igual tenemos en común familia y todo eso", sostuvo.

Además, señaló que todavía no cree completamente la versión entregada por Manuel Orellana, quien aseguró que no pasó nada romántico ni íntimo con las educadoras de párvulos con las que se quedó atrapado en un refugio en el Cajón del Maipo.