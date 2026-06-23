Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

23 jun. 2026 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la tarde de este martes 23 de junio en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 17:26 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 57 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Además, tuvo una profundidad de 72 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

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