"Las personas están todas en las calles, bastante asustadas": Periodista venezolana relata cómo se vivió el terremoto en su país

24 jun. 2026 - 19:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,5 se produjo en la tarde de este miércoles en Venezuela, lo que provocó la caída de servicios básicos y que la gente tuviera que salir a la calle, según palabras de una periodista de ese país que fue entrevistada en Meganoticias Ahora.

Se trata de Michelle Almeida, quien detalló los momentos de terror durante el movimiento telúrico, que vino acompañado de unas réplicas a los pocos minutos.

El relato de la periodista venezolana

En conversación con Pablo Cuéllar, Almeida explicó que tras el sismo "se han visto varias zonas afectadas en todo el país, sobre todo en Caracas. En el estado de Carabobo hay varios establecimientos afectados".

"Las personas están todas en las calles, bastante asustadas... Acá en Venezuela las líneas telefónicas se cayeron por completo y también la fibra óptica", sostuvo.

"Casas se desplomaron"

La comunicadora continuó con su relato y dijo que "hay instituciones educativas, edificios y casas construidas en las montañas que se desplomaron por completo. Hay muchas personas afectadas. Los organismos están actuando para controlar la situación y conocer las cifras".

En lo que respecta a su experiencia personal, manifestó que "estaba en un piso 10 y se movía de una manera que sentía que se iba a desplomar el edificio".

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