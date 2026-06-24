Videos: Un terremoto de magnitud 7,1 sacude Venezuela

24 jun. 2026 - 18:41 hrs.

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y causó escenas de pánico en Caracas.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al oeste de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22H04 GMT, según información preliminar del USGS en X. Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia.

"Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas", reportó una periodista de la AFP en Venezuela.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

En Colombia, la unidad de gestión de riesgo (UNGRD) descartó alerta de tsunami.

#Mundo | A esta hora se registran evacuaciones en Caracas (Venezuela) tras un sismo que, preliminarmente, se reporta de magnitud 7,1 con una profundidad aproximada de 13 kilómetros. Por ahora no hay reporte oficial de víctimas o daños.



Vía: @EddyMosquera0… pic.twitter.com/SuKxykQlpL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 24, 2026

🇻🇪 | URGENTE: DAÑOS EN EDIFICIOS DE ALTAMIRA, VENEZUELA, TRAS TERREMOTO DE MAGNITUD 7,1 EN EL PAÍS. pic.twitter.com/vj1elyDWxw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

#URGENTE | Daños en #Caracas (#Venezuela) tras terremoto 7.1 Mw de baja profundidad epicentral.



⛔️ Rige alerta de Tsunami en la costa del paíspic.twitter.com/8u7SaWClAB — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) June 24, 2026

🇻🇪 | 7,1 | Vídeo del momento del terremoto sorprende a un partido de béisbol en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/YuMTuQ8xDM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

URGENTE: Fuerte sismo magnitud 7.1 en Venezuela provoca daños mayores en edificios. pic.twitter.com/JSVmQgwfYk — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) June 24, 2026

View this post on Instagram