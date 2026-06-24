Fuerte temblor de magnitud 6,9 se percibe ahora en Japón

24 jun. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte temblor de magnitud 6,9 se percibió en la tarde de este miércoles (mañana del jueves) en Japón, según lo informado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El organismo destacó que el movimiento telúrico fue 35 kilómetros al este-noreste de Kuji y tuvo una profundidad de 52 kms.

El sismo en tierras japonesas sucedió tan solo unos minutos después de un terremoto en Venezuela, que tuvo una magnitud de 7,5.

SHOA descarta tsunami en costas de Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), descartó tsunami en las costas de Chile luego de reportarse el temblor en Japón.

#SHOA indica que las características del #Sismo magnitud 6.9 localizado a 555 KM al N de Tokio, Japón, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en https://t.co/SzBA1gT70t — SENAPRED (@Senapred) June 24, 2026

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