Balance de fallecidos por terremotos en Venezuela: Presidente de la Asamblea Nacional sitúa en 188 las víctimas fatales

25 jun. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dio un nuevo balance de fallecidos tras los terremotos que azotaron a su país la tarde de ayer miércoles.

Según la autoridad, hermano de Delcy, presidenta encargada de la nación llanera, la cifra oficial de víctimas fatales se elevó a 188.

"Hasta este momento, lamentablemente, debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto", además de "1.520 personas heridas", dijo Jorge Rodríguez al ofrecer la última parte oficial en una alocución televisada.

Saqueos en La Guaira

Un grupo de personas saqueó al menos una tienda comercial en una zona costera de Venezuela afectada por dos devastadores terremotos que dejaron 164 muertos la víspera, constató este jueves un equipo de la AFP.

El incidente se produjo en Catia la Mar, ubicada en la población costera de La Guaira vecina con Caracas.

Allí, hombres y mujeres salían con bolsas llenas de productos de un negocio de alimentación semiquemado, según la misma fuente.

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