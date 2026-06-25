Futbolista revela que perdió a su pareja tras terremotos en Venezuela: "Me dejaste solito con nuestra hija"

25 jun. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tragedia provocada por los destructivos terremotos que sacudieron a Venezuela conmovió profundamente al mundo, y el ámbito del deporte no ha quedado ajeno a esto.

Entre las dolorosas historias que emergen de la catástrofe, destaca el desgarrador testimonio del futbolista venezolano Héctor Bello, quien recurrió a sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de su pareja tras los sismos.

La emergencia, marcada por potentes movimientos sísmicos que han dejado una cifra preliminar de más de 180 víctimas fatales y múltiples estructuras colapsadas en diversas ciudades del país, golpeó directamente el núcleo familiar del atleta.

Un mensaje de dolor y heroísmo

Bello conmovió a miles de usuarios en plataformas digitales al compartir sentidas imágenes de su familia, acompañadas de palabras cargadas de impotencia y desconsuelo. Según el propio testimonio del deportista, su pareja perdió la vida realizando un acto de máximo heroísmo: salvar a la pequeña hija de ambos.

"Nos dejaste solos en la lucha, mami, me dejaste solito con nuestra hija", escribió el futbolista en una primera publicación que rápidamente sumó muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores y colegas del balompié.

El dolor del jugador se hizo aún más evidente en un segundo registro donde expresaba la dura realidad que le toca enfrentar como padre a partir de este momento: "Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija Andrea? ¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y no estuve en ese momento para hacer nada? Cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más".

La pareja con su hija / Redes sociales

Impacto en el fútbol y la comunidad

La publicación incluyó además el fragmento de una nota de video de WhatsApp, donde se puede ver a la pequeña enviándole un saludo cotidiano a sus padres, un doloroso contraste con la realidad que hoy enluta al hogar del jugador.

El caso de Héctor Bello se suma a la angustiante situación que viven otros profesionales del fútbol en la región caribeña tras el terremoto que provocó una enorme destrucción y caída de servicios como electricidad.

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