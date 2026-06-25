Aumenta a 235 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 235 muertos han dejado los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles pasado, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Un reporte previo daba cuenta de 188 víctimas fatales y poco más de 1.500 heridos.

El ministro dijo a la televisión estatal que "lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud".

La llegada de rescatistas

El gobierno interino de Venezuela decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre", luego de los dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, dijo que habló con el coordinador de la ONU en el país y que ya hay "rescatistas especializados" en camino para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos". Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares de los cuales, 100 estarán destinados a apoyar un fondo humanitario de la ONU para el país y el resto para oenegés que ya trabajan en Venezuela.

La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de socorristas.

Asimismo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que enviará un hospital de campaña, 36 bomberos y técnicos de rescate.

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